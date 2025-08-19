Prima pagină » Știri politice » Oana Țoiu, într-un maraton de momente stânjenitoare în direct la TV. A încurcat prenumele lui Zelenski cu cel al lui Putin

Denis Andrei
19 aug. 2025, 08:34, Știri politice
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a avut mai multe momente stânjenitoare în timpul unei emisiuni la TVR Info, unde i-a stâlcit numele lui Volodimir Zelenski și a făcut greșeli gramaticale vizibile. Gafele ministrului au fost făcute cu doar o zi înainte de întâlnirea istorică dintre președintele ucrainean și Donald Trump la Casa Albă.

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe din partea USR, a participat pe 17 august la emisiunea „Culoarele Puterii” difuzată de TVR Info. În timpul interviului, aceasta a avut dificultăți de exprimare și a făcut mai multe gafe care au atras atenția publicului și a presei.

Ministra l-a numit constant pe liderul ucrainean „Vladimir” – ca pe Vladimr Putin în loc de Volodimir Zelenski și chiar i-a stâlcit numele de familie, spunând „Zelinske”.

De asemenea, a comis dezacorduri gramaticale și s-a pierdut în explicații. Printre afirmațiile controversate făcute în direct, Oana Țoiu a spus:

„România este printre țările care ARE și trebuie să continue o poziție fermă pe o Uniune Europeană puternică”

„Noi, la nivelul Uniunii Europene, împreună cu președintele Vladimir Zelenski, nu am agreat încă această miză”

„Perspectiva noastră și ‘prespectiva’ președintelui Vladimir Zelenski este că este improbabil să se ajungă rapid la un acord”

„Există o deschidere din partea liderilor europeni și a lu ‘Vladimir Zelinske’ de a discuta și despre durata negocierilor”.

Intervenția Oanei Țoiu a avut loc cu o zi înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Washington, unde urma să participe la o întâlnire istorică cu Donald Trump.

