Oana Țoiu neagă că i-a adresat un mesaj lui Donald Trump: „Nu este o replică direct dată lui Trump e o clarificare necesară”

Ministrul de Externe Oana Țoiu a comentat la Antena 3 mesajul pe care l-a transmis, după ce Donald Trump a vorbit în termeni critici despre ajutorul acordat de statele membre NATO Statelor Unite.

„Nu este o replică directă dată lui Trump, este o clarificare necesară. Informații care pentru noi sunt de la sine înțelese pentru tot globul nu sunt în imediata atenție. Sunt foarte puține țări din lume care știau că România este o țară care contribuie la securitate, la eforturile aliate.

Nu doar momentul 11 septembrie România a decis să își facă datoria de stat aspirant să facă parte din NATO și acum noi avem soldați români care contribuie la misiuni internaționale.

Asta am vrut să subliniez și faptul că există aceasta dovadă clară că atunci când un stat aliat are nevoie de celelalte atunci NATO funcționează. SUA știe cel mai clar care știe asta, este singurul stat care a activat articolul 5. Voiam să subliniez și contribuția pe care România o are în eforturile aliate.”, a declarat Oana Țoiu.

