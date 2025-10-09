Prima pagină » Știri politice » Oana Țoiu se împiedică de AUSTERITATE și în SUA / Ministra de Externe, IGNORATĂ de comunicatorii de la Departamentul de Stat, din „lipsă de personal”

09 oct. 2025, 16:21, Știri politice
Oana Țoiu se împiedică de AUSTERITATE și în SUA / Ministra de Externe, IGNORATĂ de comunicatorii de la Departamentul de Stat, din „lipsă de personal”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, s-a dus grăbită în Statele Unite, miercuri. Aceasta avea o întâlnire cu „șeful” ei pe linie NATO, Secretarul de stat american, Marco Rubio. După întrevederea cu oficialul american, Țoiu s-a grăbit să anunțe în România conținutul discuției, într-un interviu la Antena 3CNN. Departamentul de Stat, în schimb, nu a transmis nicio informare cu privire la discuțiile celor doi, nici până la această oră. 

Oana Țoiu, însă, face turul televiziunilor din România, unde povestește detaliile întâlnirii. Motivul ingnorării prezenței sale  ar fi „lipsa de personal”, crede șefa diplomației române.

Pentru absența informării din partea Departamentului de Stat, ministrul de Externe are o justificare: „au acest blocaj bugetar”.

„Vor comunica ei ulterior, tocmai pentru că au acest blocaj bugetar. Ce se întâmplă este că de fapt, la nivelul resurselor umane au niște limitări și atunci o să vină toate aceste comunicări, chiar dacă cu o întârziere poate mai mare decât s-ar fi întâmplat înainte de acest blocaj”, explică ea.

Un alt impediment ar fi că vizita a fost anunțată cu 24 de ore înainte.

„De altfel, și vizita a fost programată imediat după prima mea vizită New York și discuțiile pe care le-am avut atunci în formatul de lucru transatlantic, însă ei au anunțat doar cu 24 de ore înainte, întocmai pentru că aveau aceste restricții generate de blocaj”, completează Țoiu, într-o intervenție la Digi24.

Anunțul vizitei Oanei Țoiu în America a fost transmis redacțiilor de presă miercuri, în zorii zilei. Unul asemănător a fost postat și pe site-ul Departamentului de Stat.

Însă, vizita Oanei Țoiu a trecut neobservată. Departamentul de Stat nu consemnează această întâlnire printr-un comunicat oficial.

Guvernul american a intrat în blocaj bugetar, primul din actualul mandat al lui Donald Trump, după ce în primul său mandat au avut loc două momente similare.

AUR critică „mărgica” din SUA a ministrului de Externe Oana Țoiu . Nicio realizare diplomatică și nicio mențiune despre Visa Waiver

