Oligarhul PLAHOTNIUC se întoarce în Republica Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată

10:40
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Acesta urmează să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior.
Informația a fost confirmată pentru ZdG de reprezentanți ai mai multor instituții ale statului.
Decizia de revocare a suspendării a fost luat a doua zi după ce autoritățile de la Chișinău au cerut explicații pe marginea motivelor pentru care procesul fusese suspendat.
Știre în curs de actualizare!