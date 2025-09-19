Oligarhul PLAHOTNIUC se întoarce în Republica Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată

Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Acesta urmează să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior.

Informația a fost confirmată pentru ZdG de reprezentanți ai mai multor instituții ale statului.

Decizia de revocare a suspendării a fost luat a doua zi după ce autoritățile de la Chișinău au cerut explicații pe marginea motivelor pentru care procesul fusese suspendat.

Știre în curs de actualizare!