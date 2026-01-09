Patrick André de Hillerin revine în controversa avioanelor elvețiene: „Nu va fi ușor, Nicușor. Somn ușor”

Patrick André de Hillerin revine în controversa avioanelor elvețiene. Într-o postare pe rețelele de socializare, jurnalistul a comentat, printre altele, reacția președintelui Nicușor Dan legată de înregistrarea comunicațiilor dintre pilotul Spartanului și elvețieni.
În urma controversei iscate, Nicușor Dan a publicat o înregistrare în care un controlor de trafic aerian din Elveția spune că aeronava în care se afla va fi interceptată de Forțele Armate „pentru a vă mulțumi”. Gândul.ro v-a prezentat, AICI, toate detaliile.
„Stimate domnule președinte Nicușor Dan, Excelența voastră,
Îmi pare rău că v-am răpit din timpul prețios pe care îl pierdeți în loc să luați decizii importante pentru țară. Mai ales că ați declarat presei că vă reveniți cu greu dacă pierdeți nopțile. Departe de mine dorința de a vă provoca astfel de neplăceri. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
Nu v-aș mai fi scris acum, o lăsam pentru dimineață, dar ați avut insolența să faceți unele afirmații de o gravitate ieșită din comun:
„Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române. Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre”, spuneți dumneavoastră într-o postare pe Facebook.
Ați cam exagerat cu tonul, cu unele cuvinte, cu atitudinea în general.
Chiar dacă ar părea onorant, eu nu sunt „o parte a presei”. eu sunt un ziarist, unul singur. Asta ca să lămurim de la bun început cu cine vă războiți. Nu cu „presa” sau „o parte a presei”, ci cu un ziarist.
Îmi permit, în această calitate, să vă adresez o întrebare simplă: unde este dezinformarea în materialul publicat de mine pe Facebook?
Nu știu dacă v-a fost adus la cunoștință acest fapt, dar eu am așteptat să primesc un răspuns cât se poate de oficial, semnat de purtătorul de cuvânt al armatei elvețiene, Armeesprecher Mathias Volken. Am publicat ceea ce am publicat de-abia după ce am avut această informație oficială. De altfel, am atașat textului meu răspunsul primit din Elveția, precum și datele de contact ale domnului Volken, care sunt publice, pe site-ul armatei elvețiene.
Cum am lămurit că eu nu sunt „o parte a presei române”, permiteți-mi să vă întreb: îl considerați pe domnul Mathias Volken „o parte a presei române”? Considerați că răspunsul său oficial, prin care comunică faptul că zborul celor două avioane F/A 18 Hornet în preajma Spartanului în care vă aflați a fost o misiune de rutină a aviației elvețiene, una din cele peste 200 de acest fel pe care le desfășoară, în medie, într-un an, este o dezinformare?
Dacă da și dacă sunteți convins de acest lucru, dați-mi voie să mă alătur indignării dumneavoastră. Ar fi inadmisibil să se întâmple așa ceva.
Tind, totuși, să cred că exagerările și inadmisibilitatea se află în tabăra dumneavoastră.
Iar atunci când mă acuzați de „atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre” exagerați monstruos.
Credibilitatea țării noastre este, din păcate, aceea care este, terfelită de 36 de ani de generații politice eșuate. Și mai din păcate, nici credibilitatea dumneavoastră ca persoană nu se ridică mult mai sus. În termenii agențiilor de rating, vă situați, din punct de vedere al credibilității, pe undeva între BB- și junk. Nu confundați imaginea pe care ați reușit să v-o construiți cheltuind zeci de milioane de lei din bani publici cu credibilitatea.
Nu vă mai țin mult.
Domnule președinte, excelență, între un domn pe care nu-l cunosc, dar reprezintă, ca purtător de cuvânt, armata Elveției, și un domn pe care îl cunosc și care și-a asumat în direct, în fața unei întregi țări, declarația „Dacă voi fi Președinte, TVA nu va crește în mandatul meu”, eu aleg să-l cred pe primul. Vi s-a comunicat, nu-i așa, că sunteți deja Președinte de aproape 8 luni de zile, că vă aflați în plin mandat și că TVA a crescut? Nu va fi ușor, Nicușor. Somn ușor”, a notat Patrick André de Hillerin pe Facebook.
Jurnalistul a reliefat, într-o altă postare, o situație legată de aviația militară elvețiană petrecută în 2014.
„O poveste despre aviația militară elvețiană și modul în care-și cheltuie banii.
Pe 17 februarie 2014, un Boeing 767-3BGER al Ethiopian Airlines pleacă de pe Aeroportul Internațional Bolt din Addis Abeba, Etiopia, cu destinația Aeroportul Fiumicino – Leonardo da Vinci de lângă Roma, unde trebuia să aterizeze la ora 04:40 CET.
În timpul zborului, copilotul Hailemedhin Abera Tegegn profită de faptul că pilotul avionului se duce la toaletă și se încuie singur în cabina avionului. Hailemedhin Abera Tegegn deturnează practic avionul și decide să zboare spre Elveția. El cere să realimenteze în Elveția și la ora 06:06 CET aterizează pe Aeroportul Internațional Geneva. În timp ce în jurul avionului se agită forțe de ordine, pompieri etc., autorul deturnării coboară din carlingă pe o sfoară și dispare. Avea să se predea singur autorităților elvețiene după 13 luni.
Această deturnare a iscat un scandal în Elveția, dar nu pentru că s-a permis aterizarea unui avion deturnat, ci pentru că forțele aeriene ale Elveției nu au ridicat niciun avion în aer pentru a însoți Boeing-ul Ethiopian Airlines. Atâta vreme cât avionul etiopian a tranzitat spațiul aerian al Italiei și al Franței, acesta a fost escortat de avioane militare ale Italiei și apoi al Franței. Elveția, după cum am mai spus, nu a ridicat în aer niciun avion.
De ce? Pentru că forțele aeriene ale Elveției nu lucrau decât între orele 08:00 – 12:00 și 13:30 – 17:00, de luni până vineri. Sâmbăta și duminica nu lucrau deloc. Așadar, piloții militari elvețieni aveau program de funcționari de primărie.
„Ministrul apărării de atunci, Ueli Maurer, a dat vina pe lipsa de fonduri pentru incapacitatea de a garanta protecția non-stop a spațiului aerian elvețian”, consemna publicația elvețiană swissinfo.ch în decembrie 2020.
După scandal, Elveția luat măsuri. A mai strâns din dinți, a mai alocat bani forțelor aeriene și și-a extins, încet-încet, programul.
În 2016, timp de 50 de săptămâni, două avioane F/A 18 Hornet au fost menținute în alertă și în zilele de sâmbătă și duminică, între orele 08:00 – 18:00.
În 2017, programul a fost extins la 365 de zile pe an, două avioane F/A 18 fiind pregătite să intervină în 15 minute oricând între orele 08:00 – 18:00.
În 2019, câte 2 avioane F/A 18 Hornet au fost gata de intervenție în fiecare zi a anului, între orele 06:00 – 22:00.
În fine, de la începutul lui 2020, Elveția are avioane F/A 18 Hornet pregătite să intervină oricând, 24/7, 365 de zile pe an.
Aceste avioane care sunt destinate poliției aeriene în spațiul aerian elvețian execută două tipuri de misiuni: „Hots missions”, atunci când intervin în cazul unor avioane care pătrund ilegal în spațiul aerian elvețian sau încalcă regulile de zbor, și „live missions”, atunci când execută verificări aleatorii pentru a se asigura că informațiile furnizate în cererea de autorizare diplomatică corespund cu aeronava care survolează (tipul aeronavei, înmatricularea, ruta etc.).
În luna septembrie 2025, aviația elvețiană a anunțat că, din motive de reducere a cheltuielilor, La Patrouille Suisse va renunța, începând cu 2027, la avioanele sale F 5 Tiger. La Patrouille Suisse este o formație de acrobație aeriană aparținând Forțelor Aeriene ale Elveției și este considerată un simbol al armatei elvețiene, un ambasador al acesteia. Înființată în 1964, este posibil ca formația să-și înceteze de tot activitatea în 2027, din cauza costurilor, care se ridică al 40 de milioane de franci elvețieni, estimările fiind că din 2027 costurile ar crește la 80 de milioane de franci elvețieni pe an. Este, posibil, totuși, ca patrula să-și continue activitatea cu avioane Pilatus PC-7, mult mai ieftin de întreținut.
O oră de zbor a unui avion F/A 18 Hornet costă între 20.000 și 40.000 de euro, în funcție de varianta avionului.
Să ne închipuim că o țară atât de chibzuită (ca să nu-i spune zgârcită) ar cheltui 2 x 20.000 până la 40.000 de euro ca să ridice două avioane în scopul de a saluta și escorta în semn de respect ROF 107 este, totuși, cam exagerat”, a notat Patrick Andre de Hillerin într-o altă postare pe Facebook.