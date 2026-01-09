Patrick André de Hillerin revine în controversa avioanelor elvețiene: „Nu va fi ușor, Nicușor. Somn ușor”

Patrick André de Hillerin revine în controversa avioanelor elvețiene. Într-o postare pe rețelele de socializare, jurnalistul a comentat, printre altele, reacția președintelui Nicușor Dan legată de înregistrarea comunicațiilor dintre pilotul Spartanului și elvețieni.

În urma controversei iscate, Nicușor Dan a publicat o înregistrare în care un controlor de trafic aerian din Elveția spune că aeronava în care se afla va fi interceptată de Forțele Armate „pentru a vă mulțumi”. Gândul.ro v-a prezentat, AICI, toate detaliile.

„Stimate domnule președinte Nicușor Dan, Excelența voastră,

Îmi pare rău că v-am răpit din timpul prețios pe care îl pierdeți în loc să luați decizii importante pentru țară. Mai ales că ați declarat presei că vă reveniți cu greu dacă pierdeți nopțile. Departe de mine dorința de a vă provoca astfel de neplăceri. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.

Nu v-aș mai fi scris acum, o lăsam pentru dimineață, dar ați avut insolența să faceți unele afirmații de o gravitate ieșită din comun:

„Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române. Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre”, spuneți dumneavoastră într-o postare pe Facebook.

Ați cam exagerat cu tonul, cu unele cuvinte, cu atitudinea în general.

Chiar dacă ar părea onorant, eu nu sunt „o parte a presei”. eu sunt un ziarist, unul singur. Asta ca să lămurim de la bun început cu cine vă războiți. Nu cu „presa” sau „o parte a presei”, ci cu un ziarist.

Îmi permit, în această calitate, să vă adresez o întrebare simplă: unde este dezinformarea în materialul publicat de mine pe Facebook?

Nu știu dacă v-a fost adus la cunoștință acest fapt, dar eu am așteptat să primesc un răspuns cât se poate de oficial, semnat de purtătorul de cuvânt al armatei elvețiene, Armeesprecher Mathias Volken. Am publicat ceea ce am publicat de-abia după ce am avut această informație oficială. De altfel, am atașat textului meu răspunsul primit din Elveția, precum și datele de contact ale domnului Volken, care sunt publice, pe site-ul armatei elvețiene.

Cum am lămurit că eu nu sunt „o parte a presei române”, permiteți-mi să vă întreb: îl considerați pe domnul Mathias Volken „o parte a presei române”? Considerați că răspunsul său oficial, prin care comunică faptul că zborul celor două avioane F/A 18 Hornet în preajma Spartanului în care vă aflați a fost o misiune de rutină a aviației elvețiene, una din cele peste 200 de acest fel pe care le desfășoară, în medie, într-un an, este o dezinformare?

Dacă da și dacă sunteți convins de acest lucru, dați-mi voie să mă alătur indignării dumneavoastră. Ar fi inadmisibil să se întâmple așa ceva.

Tind, totuși, să cred că exagerările și inadmisibilitatea se află în tabăra dumneavoastră.

Iar atunci când mă acuzați de „atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre” exagerați monstruos.

Credibilitatea țării noastre este, din păcate, aceea care este, terfelită de 36 de ani de generații politice eșuate. Și mai din păcate, nici credibilitatea dumneavoastră ca persoană nu se ridică mult mai sus. În termenii agențiilor de rating, vă situați, din punct de vedere al credibilității, pe undeva între BB- și junk. Nu confundați imaginea pe care ați reușit să v-o construiți cheltuind zeci de milioane de lei din bani publici cu credibilitatea.

Nu vă mai țin mult.

Domnule președinte, excelență, între un domn pe care nu-l cunosc, dar reprezintă, ca purtător de cuvânt, armata Elveției, și un domn pe care îl cunosc și care și-a asumat în direct, în fața unei întregi țări, declarația „Dacă voi fi Președinte, TVA nu va crește în mandatul meu”, eu aleg să-l cred pe primul. Vi s-a comunicat, nu-i așa, că sunteți deja Președinte de aproape 8 luni de zile, că vă aflați în plin mandat și că TVA a crescut? Nu va fi ușor, Nicușor. Somn ușor”, a notat Patrick André de Hillerin pe Facebook.