Ion Cristoiu. „PSD, învins la scor de Ilie Bolojan"

Ion Cristoiu consideră că premierul Ilie Bolojan a câștigat la scor meciul cu PSD. Strategia de debarcare a liderului PNL, nu numai din fruntea Guvernului, dar și din conducerea partidului s-a dovedit greșită, în opinia analistului.

Comentând ceea ce se numește criză politică, dar care evident nu e, am arătat în mai multe rânduri că strategia PSD a fost o simplă campanie de răsturnare a lui Ilie Bolojan. Mai precis de înlocuire a lui Ilie Bolojan cu alt lider din PNL, afirmă jurnalistul.

Contraatacul lui B0lojan

Această campanie a avut drept obiectiv forțarea lui Ilie Bolojan să demisioneze sau înlesnirea unei acțiuni în interiorul PNL din partea cui, nu știu.  Este o grupare anti-Bolojan, ca să demisioneze. Deci toată această, toată strategia PSD a constat într-o presiune moral-politică asupra lui Ilie Bolojan. Ca să demisioneze.

Ilie Bolojan n-a demisionat și, trecând la contraatac, a învins la scor PSD. Deocamdată eu cred că nu numai pe termen scurt, și pe termen mediu și lung strategia lui Ilie Bolojan a fost destul de deșteaptă, nu în primul rând cu ajutorul rețelei care îl sprijină.

Agenții lui Macron

Rețele cu rămân hightech cum spune spune când Antonescu.  ONG-uri, site-uri, televiziuni l-a pus cu spatele la zid pe Nicușor Dan. Dacă în pentru a-i contracara, să zicem, dar eu nu cred, încercarea acestuia de a trece de partea PSD.

Deci totul a pornit de la lista de procurori și profitând sau exploatând, sau lunând pretext lista aceasta, că vezi doamne, ea a fost făcută de PSD.

Rețeaua lui Ilie Bolojan i-a atras atenția a lui Nicușor Dan că următorul examen este dacă va trece sau nu de partea PSD în conflictul cu Ilie Bologan. Și, desigur, că eu cred, cel puțin aparent, că Nicușor Dan a fost paralizat, zice Ion Cristoiu.

Spun cel puțin aparent, pentru că eu cred că Nicușor Dan e în înțelegere cu Ilie Bolojan și cu Bruxelles-ul, pentru că acest guvern este ideal pentru Bruxelles, și mai ales pentru Franța, amândoi și Ilie Bolojan, și Nicușor Dan fiind agenți de influență ai Franței lui Macron în România, punctează Ion Cristoiu.

Filmul eșecului și strategia lui Bolojan

Un alt doilea punct al strategiei l-a reprezentat obținerea din partea PNL a unui vot de neîncredere. Spre surprinderea tuturor, când marți, când s-a discutat în PNL situația dată, creată de referendumul PSD, a fost o unanimitate în susținerea lui Bolojan.

Unanimitate. Toți dușmanii lui, Thuma, Rareș Bogdan, Cătălin Predoiu. Toți s-au întrecut trecut în a-și exprima solidaritatea, n-a fost nici măcar un sâmbure. O, nu știu, două-trei voci, să zicem cum de exemplu în PSD, două-trei voci care să spună domnule, stai puțin, dar totuși cum o să ne descurcăm noi?

Deci asta a fost o uriașă victorie. Nu în ultimul rând, strategia constă în a dovedi românilor că în actuala formă de guvern minoritar PNL-UDE, USR, UDMR și minorități lui Pambucian lucrurile merg mult mai bine în România decât cu PSD.

Nu aș exclude și ajutorul pe care i l-a dat Nicușor Dan, jucând comedia acea publică că el este neutru, independent, și lansând că de fapt el ar vrea să-l dea jos pe Ilie Bolăjan. Deci, așadar se conturează deja o succes al strategiei lui Ilie Bolojan, încheie Ion Cristoiu.

