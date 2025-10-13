Piedone este invitat la masă, la restaurantul Parlamentului, pe care l-a închis când era șef la ANPC. Cine și de ce i-a lansat invitația

Cristian Popescu Piedone a primit o invitație să ia masa de prânz, la restaurantul din Parlament, luni. Senatorul AUR Ninel Peia i-a lansat invitația liderului PNRR. Este un dejun de lucru, în care cei doi politicieni vor vorbi despre drepturile partidelor neparlamentare.

Peia vrea să discute cu Piedone despre reducerea numărului de semnături necesare pentru candidaturile la alegeri, pentru a asigura egalitate între partide parlamentare și neparlamentare și asigurarea dreptului partidelor neparlamentare de a avea reprezentanți în secțiile de vot, pentru o mai mare transparență și echitate în procesul electoral.

Pe invitație scrie că întâlnirea va include și un „moment informal de discuție și ceai/cafea”, urmat deun prânz la restaurantul Parlamentului.

„Sper să aveți încredere să împărțiți această masă cu membrii Senatului, într-un cadru prietenos și constructiv, pentru continuarea dialogului”, îi transmite Peia lui Piedone.

Șeful PNRR va lua masa la restaurantul din Palatul Parlamentului, pe care l-a închis în urma unui control, în luna martie, pe când era șef la Protecția Consumatorilor.

În urma controlului efectuat, ANPC a închis restaurantul din Palatul Parlamentului, din cauza neregulilor găsite. Comisarii Protecției Consumatorilor au găsit alimente vechi și chiar gândaci morți în bucătărie.

