Ping pong electoral: După ce Drulă a insistat ca Ciprian Ciucu să se retragă din cursa pentru PMB, acum liberalul îi cere lui Drulă să renunțe

02 dec. 2025, 10:58, Știri politice
Ciprian Ciucu, candidatul liberal la Primăria Capitalei, îi cere lui Cătălin Drulă (USR) să se retragă. Nu i-a zis pe nume direct, l-a numit „candidatul de pe locul 4”. În aceeași conferință de presă, Vlad Gheorghe a anunțat că se retrage din cursa pentru București și îl va susține pe Ciucu. 

Împreună cu alți parteneri cum ar fi REPER, Forța Dreptei, acum și cu venirea lui Vlad Gheorghe în construcție cred că ne sporim șansele. Deci apelul meu, către domnul… candidatul de pe locul 4 – candidatul USR – este să nu mai dezbine, este să ducă o campanie pozitivă, asta în cazul în care nu vrea să ni se alăture în continuare”, declară Ciucu.

Ciucu îi sugerează lui Drulă să ia decizia bună pentru polul de centru-dreapta.

Este real. Vedem că sondajele de opinie dau șanse, care sunt cât se poate de reale, candidatului extremist, populist și fără experiență administrativă. În acest context o astfel de susținere este extrem de binevenită. Vedem, candidatul PSD s-a stabilizat pe locul 3, candidatul USR este stabilizat pe locul 4 cu șanse foarte puține de a crește și în acest context duce o campanie negativă, care dezbină. Noi dăm astăzi un semnal de unitate a centrului-dreapta”, spune Ciprian Ciucu.

Drulă, supărat pe Ciucu că nu s-a prezentat la dezbatere

În weekend, Cătălin Drulă i-a cerut lui Ciprian Ciucu (PNL) să se retragă din cursa pentru București. Motivul? Nu s-a prezentat la o dezbatere electorală.

Intrăm în ultima săptămână de campanie electorală și fac un apel la contracandidații mei Ciprian Ciucu și Daniel Băluță să facem măcar o dezbatere. Azi trebuia să aibă loc o astfel de dezbatere, organizată de Presshub și Freedom House, dar niciunul dintre cei doi nu a răspuns invitației. Bucureștenii au dreptul la competiție de soluții și viziuni astfel încât să pună ștampila în deplină cunoștință de cauză. E o lipsă de respect față de bucureșteni să fugi de dezbatere. Dacă de la Daniel Băluță nu am așteptări, de la Ciprian Ciucu aveam așteptari”, a spus Drulă.

Acum, Ciprian Ciucu reacționează – spune că i se pare normal să aibă o astfel de dezbatere. Liberalul este supărat pe Drulă pentru că l-a jignit.

Candidații să vină la o dezbatere. Din acest punct de vedere mi se pare normal să avem această dezbatere, dar încă o dată, o dezbatere doar cu Cătălin Drulă după ce a zis, ceea ce a zis. După ce m-a jignit, după ce nu și-a cerut scuze. Măcar dacă avea decența de a-și cere scuze, puteam să iau în considerare această dezbatere (n.red cu toți candidații). Dar de ce să mă duc la dezbatere? Să mă jignească în continuare, nu văd logica în interiorul electoratului de centru dreapta”.

Cătălin Drulă aruncă cu săgeți în contracandidații de la PMB. Îi cere lui Ciucu să se retragă: „Dacă de la Băluță nu am așteptări, de la Ciucu aveam”

Vlad Gheorghe, apropiat al lui Nicușor Dan, se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul-surpriză pe care-l susține

Cele mai noi