Vlad Gheorghe, apropiat al lui Nicușor Dan, se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul-surpriză pe care-l susține

Vlad Gheorghe, fost europarlamentar, considerat un apropiat al luiNicuşor Dan, a anunțat marți dimineață că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu.

Vlad Gheorghe și-a confirmat retragerea, într-o declarație de presă susținută în fața sediului Primăriei Capitalei, alături de Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei.

„Asta este lucrul calculat, uitându-ne pe cifre și lucrul responsabil pentru București”, a declarat Gheorghe.

„Îl susțin pe domnul Ciucu. Și îi rog pe toți cei care mă susțin să-l voteze pe dânsul și îi cer lui Drulă, în al 12-lea ceas, să vină alături de noi și să-ș susțină și el pe Ciucu”, a mai spus acesta.

Ciprian Ciucu a declarat să „o astfel de susținere este binevenită” și a făcut un apel către Cătălin Drulă.

„Campania (n.r. lui Drulă) este extrem de negativă, care dezbină, noi dăm un sens de unitae, al centrului-dreapta și împreună și alți parteneri politici. Apelul meu către candidatului USR este să nu mai dezbine, să ducă o campanie pozitivă. Îi mulțumesc lui Vlad și sunt convins că vom merge împreună la victorie”.

„Noi trebuie să stăm uniți, nu dezbinați, așa cum stă candidatul de pe locul patru, de la USR, și face rău pe termen lung”, a mai spus Ciucu.

„Nu fac apel la retragerea lui Drulă, fac apel la responsabilitate, la o campanie de centru”, a mai declarat Ciucu.

”Eu fac apel al tot electoralul european să mă susțină. Eu am fost primul care a făcut apel la dezbatere într-o formulă de 5, astfel să intre și Drulă. Nu vad oportună o dezbatere a electoralului de centru-dreapta, pentru că toată lumea ar avea de pierdut. Îi știu agresivitate. O astfel de dezbatere ar dezbina și mai mult. Dânsul este pe locul patru și face apel doar la mine să merg la dezbateri, nu și la Băluță. toate aceste atacuri dus la o dezbinare. Ce rost are o dezbatere când este pe locul patru? În locul să-și vadă de propria campanie, aruncă cu pierde în cei care sunt pe primele locuri pe aceste culoar”.

