Plafonul de scutire de TVA pentru întreprinderile mici va crește de la 300.000 de lei la 395.000 de lei. De când intră în vigoare noua măsură

28 aug. 2025, 16:27, Știri politice
Guvernul condus de Ilie Bolojan a modificat plafonul național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici, care va crește de la 300.000 de lei la 395.000 de lei, începând cu data de 1 septembrie 2025.

Astfel, întreprinderile mici, respectiv persoanele impozabile stabilite în România, care înregistrează o cifră de afaceri sub plafonul de 395.000 de lei, vor avea posibilitatea să beneficieze de regimul special de TVA pentru întreprinderi în alte state membre, dacă cifra de afaceri a acestora nu depășește la nivelul UE plafonul de 100.000 de euro și operațiunile efectuate în statul membru în care solicită aplicarea scutirii nu depășesc plafonul de scutire aplicabil în statul membru respectiv.

Acest fapt înseamnă că aceste întreprinderi nu colectează TVA pentru livrările de bunuri/prestări de servicii efectuate, dar nici nu pot deduce TVA aferentă achizițiilor.

„România transpune astfel în legislația națională prevederile Directivei UE 2020/285, care reglementează posibilitatea întreprinderilor mici de a aplica regimul special de scutire și în alte state membre decât cel în care sunt stabilite”, transmite Palatul Victoria.

Ce se întâmplă pentru cei care depășesc plafonul

Persoanele impozabile care au depășit în luna august 2025 plafonul de scutire pentru întreprinderile mici de 300.000 de lei (plafonul anterior intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului) nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât la depășirea plafonului anual de scutire de 395.000 de lei.

Dacă în luna august 2025 a fost depășit și plafonul de 395.000 de lei, persoana impozabilă trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA cel târziu în data de 10 septembrie 2025 și să aplice regimul normal de taxare începând cu această dată. Înregistrarea în scopuri de TVA a respectivei persoane se va considera valabilă începând cu data de 10 septembrie 2025.

Persoanele impozabile înființate anterior anului 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025 inclusiv, ca urmare a depășirii plafonului de scutire de 300.000 de lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă nu au depășit plafonul de scutire de 300.000 de lei din anul precedent, respectiv anul 2024, și dacă până la data solicitării scoaterii din evidență nu au depășit plafonul de 395.000 de lei.

Persoanele impozabile înființate în anul 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025 inclusiv, ca urmare a depășirii plafonului de scutire de 300.000 de lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă până la data solicitării scoaterii din evidență nu au depășit plafonul de 395.000 de lei.

„Solicitarea de scoatere din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, în aceste situații, se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA”, adaugă Guvernul României.

De asemenea, se transpun în legislația națională prevederile Directivei europene în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată, care vizează, în principal, modificarea normelor care reglementează locul prestării pentru activitățile/evenimentele care presupun prezență virtuală/sunt transmise pe internet sau sunt puse la dispoziție printr-o altă modalitate virtuală, pentru a se asigura impozitarea în statul membru de consum. Astfel, serviciile prestate unui client prin mijloace electronice sunt impozabile în locul în care clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită, se mai arată într-un comunicat al Guvernului de joi.

Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax

