Premierul Bolojan, consultări cu grupul minorităţilor pentru a asigura susţinerea Guvernului. Ce s-a decis

Luiza DobrescuOlga Borșcevschi
Urmează zile decisive pentru premierul Ilie Bolojan / Foto - Mediafax

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a discutat miercuri cu reprezentanţii grupului minorităţilor naţionale din Parlament, în contextul crizei guvernamentale apărute după decizia PSD de retragere a sprijinului acordat şefului Executivului.

Potrivit surselor Gândul, grupului minorităţilor naţionale din Parlament este de acord să susțină guuvernul Bolojan, fără AUR, ca o condiție.

Ulterior, Bolojan va avea consultări cu reprezentanții UDMR.

Premierul Bolojan a declarat ieri că, dacă PSD îşi va retrage oamenii din Guvern, aşa cum a anunţat că ar urma să facă, miniştrii titulari din Executiv vor prelua responsabilitatea ministerelor PSD care se vacantează.

Liderul PNL a precizat că va propune și un moratoriu parlamentar, astfel încât proiectele necesare pentru implementarea PNRR să fie adoptate indiferent de culoarea politică.

„Vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul guvern în zilele următoare, începând de astăzi și mâine, grupurile USR, UDMR și grupul minorităților, în așa fel încât să clarificăm prin ce formulă ar putea funcționa un guvern minoritar”, a declarat Bolojan, după ședința Biroului Politic National al PNL.

PSD a decis, luni, cu peste 97% dintre voturile exprimate în cadrul evenimentului „Momentul adevărului”, să retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan şi anunţă că, „în zilele următoare” îşi va retrage miniştrii din Guvern.

Care sunt variantele de premier tehnocrat

În ceea ce priveşte negocierile PNL cu AUR, ofertele pentru aceştia ar fi fost doar funcţii de sceretari de stat, pe care aceştia le-au refuzat din start.

Practic, negocierile s-au încheiat înainte de a începe. Portofolliile care vor rămâne libere, în urma plecării miniştrilor social democraţi, ar urma să fie preluate tot de USR. Dpminic Fritz a anunţat că ar avea oameni pregătiţi.

Sursele Gândul spun că ar fi luate în calcul două variante de premier tehnocrat, în condiţiile in care Bolojan ar renunţa la funcţie, iar PNL ar propune alta variantă xde prenier, care să convină PSD.
Nicuşor Dan l-a propus pe Dacian Cioloş şi se pare că a avut o întrevedere şi cu ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pâslaru.

