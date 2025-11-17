Prima pagină » Z » Cristoiu nu o iartă pe Ioana Ene Dogioiu pentru SINECURA de la Radio: Mă înnebunise “colonăleasa” cu intransigența/Când ești Robespierre, nu te duci

Cristoiu nu o iartă pe Ioana Ene Dogioiu pentru SINECURA de la Radio: Mă înnebunise "colonăleasa" cu intransigența/Când ești Robespierre, nu te duci

17 nov. 2025

Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu, au comentat pe tema celei mai noi sinecuri de la vârful puterii. Purtătoarea de cuvânt a premierului Ilie Bolojan, fosta jurnalistă Ioana Ene Dogioiu, a fost numită membru în Consiliul de Administrație al Radioului public. 

Într-un dialog exploziv, cei doi jurnaliști au analizat ironic desemnarea de către premier a purtătoarei sale de cuvânt într-o funcție extrem de importantă și nu în ultimul rând, bănoasă.

Cristache: Ioana Ene Dogioiu s-a ales cu o sinecură de toată frumusețea. Cum stătea ea la Guvern și purta vorbele domnului Bolojan, încruntat și mereu supărat pe noi că suntem prea ghiftuiți. A zis: Doamna Dogioiu, nu vreți să mâncați o pâine și de la Radio public, atenție, banii noștri?

Cristoiu: Să-i mai găsim o funcție doamnei Dogioiu, la miliție.

Cristache: E doar începutul, o să o plimbe dl. Bolojan din CA în CA ca o deontoloagă ce e. E o bătălie pe sinecurile astea în aceste ore, acum se fac listele pentru Televiziunea Română, pentru Radio, o minunțăție.

Cristoiu: CNA.

Cristache: AEP, dar am început cu doamna Dogioiu că toată viața ei s-a luptat cu sinecurile, cu sinecuriștii, cu amantele.

Cristoiu: Ne dădea nouă lecții. E vreo 1000 de euro (n.r. – indemnizația lunară pentru prezența într-un CA al unei companii de stat).

Cristache: Pentru început, la prima strigare.

Cristoiu: În rest nu faci nimic. Au tupeu.

Cristache: Dacă erați dvs. pe lista PSD sau eu sau pe lista AUR, nu ne mai spălau toate apele pământului.

Cristoiu: Mă înnebunise “colonăleasa” cu intransigența. Când ești Robespierre nu te duci.

