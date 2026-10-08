Chiar și în acest an marcat de conflicte, Comitetul din Norvegia va decerna în format obișnuit Premiul Nobel pentru Pace.
Comitetul Nobel de la Oslo va anunța numele laureatului vineri, 9 octombrie. Ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru Pace va avea loc a doua zi la Oslo, pe 10 octombrie.
Anul trecut, în Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, a fost laureata Premiului Nobel pentru Pace.
În ianuarie 2026,Machado i-a oferit medalia de laureată președintelui american Donald Trump după capturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro printr-o operațiune militară.
Potrivit BFMTV, candidații nominalizați din acest an sunt:
În acest an au fost nominalizați 287 de candidați, dintre care 208 sunt persoane fizice, iar 79 sunt organizații. Doar un nunăr restrâns de personalități pot face nominalizări:
În testmanentul său din 1895, Alfred Nobel a stipulat că premiul pentru pace trebuie acordat doar persoanei care a adus cel mai bun serviciu omenirii în anul precedent, în trei direcții clare:
De aemenea, mai pot primi și persoanele fizice care au activat în următoarele domenii: Apărarea Drepturilor Omului și a Democrației, Protecția Mediului, Ajutor Umanitar sau în Securitate tehnologică.
Primul om care a devenit laureat al Premiului Nobel pentru Pace a fost activistul și omul de afaceri elvețian Henrt Dunant, în 1901, cel care a fondat Crucea Roșie.
Alte personalități cunoscute la scară largă care au primit acest premiu au fost președinții americani Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter și Barack Obama.
Premiul Nobel pentru Pace nu s-a dat între anii 1914 și 1916, respectiv în 1918, pentru că omenirea se afla în timpul Primului Război Mondial. Însă, a fost premiat Comitetul Internațional al Crucii Roșii în 1917 pentru salvarea soldaților răniți, a prizonierilor de război și a familiilor afectate de conflict.
Comitetul Nobel n-a acordat prestigioasa distincție nici în anii 1923, 1924, 1928 și 1932 din cauza contextului geopolitic marcat de tensiuni, de ascensiunea regimurilor fasciste în Italia și Germania, scepticismul produs în jurul tratatelor semnate de după Primul Război Mondial și a Ligii Națiunilor, precum și de conflicte ca războiul sino-japonez.
De asemenea, n-au existat laureați ai Premiului Nobel pentru Pace în anii 1939, 1940, 1941, 1942 și 1943 din cauza celui de-al Doilea Război Mondial.
În 1944, Comitetul Internațional al Crucii Roșii a fost din nou premiat pentru eforturile aduse omenirii pe timp de război, iar în 1945, politicianul și diplomatul american Cordell Hull a devenit prima persoană laureată a Premiului Nobel pentru Pace din epoca postbelică pentru rolul avut în înființarea ONU.
Sursa Foto: The White House