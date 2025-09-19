Prima pagină » Știri politice » Președintele ceh, Petr Pavel, cu motorul pe Transalpina: „Uneori avem prejudecăți că este foarte înapoiată, dar este o țară frumoasă”

19 sept. 2025, 17:56, Știri politice
Președintele ceh, Petr Pavel, preferă munții, anonimatul și cazările modeste. L-au atras munții din România. „Uneori avem prejudecăți că este foarte înapoiată, dar este o țară frumoasă”, a spus Pavel pentru iDNES.cz, după sejurul din România.

La începutul lunii septembrie, a președintele ceh și-a planificat o vacanță cu motocicleta. Acesta a călătorit cu mașina și trenul până la Košice, de unde a continuat cu motocicleta sa prin Ungaria până în România, pe care a parcurs-o apoi aproape tot drumul.

Își planifica singur traseele, nedormind niciodată mai mult de o noapte într-un loc, și își planifica locul de cazare zi de zi, potrivit sursei citate. A fost însoțit de câțiva prieteni și un efectiv minimi de securitate.

„Călătoria cu trenul a fost grozavă pentru că am economisit două zile și a fost plăcut și că am dormit mai mult înainte de călătorie. Cât despre călătorie, aș recomanda România tuturor. Uneori avem prejudecăți că este foarte înapoiată, dar este o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și locuri foarte frumoase. Cred că atunci când oamenii merg la munte, cu siguranță nu vor greși, pentru că munții au încă ceva sălbatic și foarte prietenos în ei, lucru probabil rar de găsit în altă parte în zilele noastre”, comentează Petr Pavel în exclusivitate pentru iDNES.cz

În România, președintele Petr Pavel a fost văzut cumpărând alimente dintr-un magazin, iar fotografiile au apărut pe rețeaua X.

Se pare că, chiar și ca președinte, poți rămâne sănătos la minte și o persoană obișnuită, scrie un utilizator pe X.

„Imaginează-ți că faci cumpărături în România la Penny și îl dai peste Petr Pavel împachetând cumpărăturile într-o cutie la casă…😀 Nu e science fiction, e versiunea președintelui nostru din 2025”, comentează un altul, afițând mai multe fotografii cu președintele ceh.

Grupul de motocicliști a parcurs peste trei mii de kilometri și nu s-a lăsat oprit de vremea rea. Cea mai mare parte a timpului au fost parcursă pe asfalt, dar s-au bucurat și de mersul pe terenuri mai ușoare, pe drumuri neasfaltate, mai scrie publicația citată.

Printre locurile vizitate s-au numărat emblematicele drumuri montane Transfăgărășan și Transalpina.

„Personal, nu cunosc un grup de motocicliști mai funcțional, care să poată conduce atât de dinamic și, bineînțeles, punând accent pe siguranță. Excursia a fost, desigur, în principal despre motociclete, dar serile cu discuții despre lucruri serioase și neserioase au fost, de asemenea, uimitoare”, a comentat unul dintre participanții la expediție, citat de iDNES.cz.

În vacanța sa, președintele Cehiei a ajuns și la Craiova. Anunțul a fost făcut chiar de Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, într-o postare pe Facebook.

Sursa foto: x.com/jura_haczek

