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Președintele Nicușor Dan a chemat demnitarii în ședință pentru a discuta poziția României privind bugetul UE, înaintea Consiliului European

Ruxandra Radulescu
Președintele Nicușor Dan a chemat demnitarii în ședință pentru a discuta poziția României privind bugetul UE, înaintea Consiliului European
Nicușor Da
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În cadrul ședinței de vineri 9 octombrie, pentru pregătirea reuniunii Consiliului European, președintele Nicușor Dan a discutat cu experții și demnitarii prezenți despre bugetul României pentru 2027, politica de coeziune și politica agricolă, printre alte subiecte de pe agendă, transmite Administrația Prezidențială.

În cadrul reuniunii Consiliului European, unul dintre obiectivele esențiale ale României va fi adoptarea unui „buget european ambițios”, care să faciliteze finanțarea politicilor de coeziune și a politicii agricole.

„România va susține adoptarea unui buget european ambițios, care să mențină nivelul global al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună, două instrumente esențiale pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre, precum și pentru modernizarea sectorului agricol, dezvoltarea comunităților rurale și consolidarea securității alimentare”, a transmis Administrația Prezidențială.

Apărare și securitate

Un alt aspect stabilit în cadrul ședinței de vineri este acordarea unei finanțări europene pentru consolidarea apărării, în special pe flancul estic și în regiunea Mării Negre.

„În același timp, România va pleda pentru finanțarea consolidării capacității europene de apărare, cu o atenție deosebită acordată Flancului Estic și regiunii strategice a Mării Negre, precum și pentru politicile de recâștigare a competitivității și de reducere a dependențelor strategice în domeniul energetic și al tehnologiilor avansate”, mai arată sursa citată.

Oana Țoiu, Alexandru Nazare, Dragoș Pîslaru, printre demnitarii prezenți la ședință

La ședință au participat viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

De asemenea, este prezent și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, Iulia Matei.

FOTO: Mediafax

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