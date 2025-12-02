Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților

Premierul este așteptat să vină în Parlament cu un protest al angajaților Camerei Deputaților, care amenință cu greva. Ei protestează împotriva reformei administrației centrale, care prevede reduceri de personal și de salarii. Bugetarii țin în mână pancarte pe care scrie: „Nu cereți loialitate unde dați dispreț!”, „Guvernul a promis, apoi s-a dezis”, „Tăiați din risipă, nu din salarii”, „Munca noastră ține statul în viață”. Câțiva dintre protestatari îi cer chiar și demisia premierului.

Funcționarii care protestează scandează “Vrem salarii decente!”. „Vă bateți joc de noi”, au strigat câțiva dintre ei.

Makaveli, fostul candidat la Primăria Capitalei, s-a alăturat și el protestului și îi cere lui Bolojan să-și taie singur din salariu.

