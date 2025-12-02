Prima pagină » Știri politice » Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților

Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților

02 dec. 2025, 14:37
Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților
 Premierul este așteptat să vină în Parlament cu un protest al angajaților Camerei Deputaților, care amenință cu greva. Ei protestează împotriva reformei administrației centrale, care prevede reduceri de personal și de salarii. Bugetarii țin în mână pancarte pe care scrie: „Nu cereți loialitate unde dați dispreț!”, „Guvernul a promis, apoi s-a dezis”, „Tăiați din risipă, nu din salarii”, „Munca noastră ține statul în viață”. Câțiva dintre protestatari îi cer chiar și demisia premierului.

Funcționarii care protestează scandează “Vrem salarii decente!”. „Vă bateți joc de noi”, au strigat câțiva dintre ei.

Makaveli, fostul candidat la Primăria Capitalei, s-a alăturat și el protestului și îi cere lui Bolojan să-și taie singur din salariu.

Bolojan respinge cele 42 de amendamente la pensiile speciale ale magistraților. Premierul își asumă răspunderea în Parlament pe pachetul de pensii

Guvernul îşi asumă răspunderea pe legea magistraţilor după ședința solemnă a Parlamentului. Amendamentele au putut fi depuse până marţi

Cele mai noi