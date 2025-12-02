Bolojan respinge cele 42 de amendamente la pensiile speciale ale magistraților. Premierul își asumă răspunderea în Parlament pe pachetul de pensii

Guvernul Bolojan a respins toate amendamentele depuse de parlamentari la proiectul de lege privind pensiile magistraților, anunță purtătoarea de cuvânt, Ioana Dogioiu, după ședința executivului. Cele mai multe amendamente au venit din partea POT. Premierul Ilie Bolojan îşi va asuma răspunderea marți în legătură cu legea referitoare la pensiile magistraţilor.

„ Au fost analizate în cadrul procedurii de angajare a răspunderii Guvernului amendamentele depuse de senatori şi deputaţi. Mai precis, au fost analizate cele 42 de amendamente, cele mai multe, 19, au venit de la Partidul Oamenilor Tineri, 12 amendamente a depus deputatul Dumitru Coarnă, în continuare deputata Raisa Enachi – 6 amendamente, urmează Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor – 5 amendamente. Toate amendamentele au fost respinse de Guvern, astfel încât forma finală a proiectului a fost adoptată, iar pe ea premierul va angaja răspunderea Guvernului, în această după-amiază, la Parlament, în şedinţa specială de după şedinţa omagială pentru ziua de 1 Decembrie. Undeva în jur de ora 15:00 va avea loc angajarea”, a declarat Dogioiu.

Singurii care au propus schimbări la proiectul premierului au fost reprezentanții opoziției. Dumitru Coarnă și Raisa Enachi, deputați aleși pe listele S.O.S România, acum neafiliați, Petrișor Peiu de la AUR, Răzvan Chiriță, liderul deputaților POT au depus amendamente prin care cer ca și pensiile judecătorilor CCR să fie modificate.

În prezent, proiectul Guvernului prevede că singurele pensii care nu vor fi afectate de reformă sunt cele ale judecătorilor Curții Constituționale.

