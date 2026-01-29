PSD blochează candidatura Bucureștiului pentru City Forum 2027. Ciprian Ciucu, după votul din CGMB: ”Păcat, PSD”

Bucureștiul putea să intre în cursa pentru City Forum 2027, un eveniment internațional sub umbrela Comisiei Europene. Doar că, joi, în ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB), propunerea primarului general, Ciprian Ciucu, a picat la vot. Mai exact, Ciucu a cerut ca Primăria Capitalei să fie împuternicită să depună dosarul de candidatură, în numele municipiului, pentru ca Bucureștiul să devină oraș gazdă al forumului. La vot, inițiativa nu a trecut.

S-au înregistrat 26 de voturi „pentru” și 28 de abțineri, iar respingerea a venit, potrivit informațiilor din ședință, din partea consilierilor generali PSD.

Primarul a spus că poate înțelege jocurile politice, însă nu înțelege blocarea unui proiect „bun pentru oraș”, care ar ajuta Bucureștiul să fie mai vizibil internațional și să găzduiască discuții despre politici urbane.

”Înţeleg că vreţi să testaţi o majoritate politică, dar ce aveţi cu bucureştenii, cu Bucureştiul? Primăria Municipiului Bucureşti a mai candidat şi în trecut, în urmă cu doi ani. A fost foarte aproape să câştige. Eu pot să înţeleg multe, dar proiecte benigne, sau proiecte bune pentru oraşul nostur, să îl punem pe hartă, să discutăm politici, asta nu mai înţeleg. Păcat, PSD”, a spus Ciucu.

Primarul a mai amintit că Bucureștiul a mai încercat în trecut să obțină găzduirea forumului și, cu doi ani în urmă, ar fi fost foarte aproape să câștige. De data asta, însă, candidatura nici nu mai apucă să plece de la start.

”Este o candidatură de care cred că oraşul nostru are nevoie şi, aşa cum ştiţi, este vorba despre un eveniment sub auspiciile Comisiei Europene. Cred că este binevenit şi de aceea propun ca acest proiect să fie la punctul 68”, a mai spus Ciucu.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Primarul Ciucu strânge șurubul. Amenda STB, în 2026. Cât te costă să urci în autobuz sau tramvai fără bilet în București

Ciprian Ciucu denunță trădarea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL. Ce spune despre relația sa cu premierul

Ciucu: „O să opereze ANAF-ul transportul, dacă o să ne ia tramvaiele și autobuzele”. Primarul avertizează că STB riscă să fie executată silit