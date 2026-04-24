POLITICO: „Campionul MAGA din România, Simion, revine spectaculos după implozia guvernului"

În contextul în care coaliția de guvernare din România, sau ce a mai rămas din ea, se străduiește să-l împiedice pe George Simion să ajungă la putere, publicația POLITICO analizează strategia liderului AUR prin care vrea să revină în forță pe scena politică. Potrivit articolului, Simion este descris ca un adept al stilului MAGA, fapt ce provoacă îngrijorare la nivel european.

Liderul partidului AUR, George Simion, a devenit subiect de discuție pentru publicația POLITICO, care a decis să-l portretizeze drept un „instigator al extremei drepte”. Potrivit articolului, dacă România ar fi condusă de partidul lui Simion, aceasta ar fi un partener ostil pentru Bruxelles, deoarece acesta nu dorește ca Comisia Europeană să își impună voința asupra cheltuielilor publice, nu dorește să finanțeze Ucraina și se opune politicilor comune ale UE în domeniul migrației.

„Speranța mea este că vom avea o schimbare la putere… democrația înseamnă alternarea puterii, așa că trebuie să facă lucrurile democratice și să ne lase să guvernăm… să ascultăm votul poporului”, a declarat George Simion pentru POLITICO.

Articolul subliniază legătura strânsă cu mișcarea politică a președintelui Donald Trump, MAGA, pentru care Simion a călătorit de mai multe ori la Washington pentru a menține legăturile apropiate și pentru a se poziționa ca o figură importantă în mișcarea suveranismului de dreapta din Europa.

Partidul AUR, pe primul loc în sondajele POLITICO

Potrivit unui sondaj realizat de POLITICO, partidul AUR deține un avans semnificativ, plasându-se pe primul loc cu un procent de 35%, în timp ce locul al doilea este ocupat de PSD cu un procent de 20%.

Dorința de a guverna a partidului AUR generează temeri în contextul în care poate fi afectată capacitatea României de a aproba credite cheie în domeniul apărării înainte de termenul limită din luna mai pentru accesarea a 16,68 miliarde de euro din programul SAFE pentru apărarea UE. Pe lângă acestea, sunt în pericol și cele 10 miliarde de euro din fondurile de redresare Covid-19, care urmează să expire la sfârșitul lunii august.

George Simion este deschis oricăror discuții politice pentru formarea unei noi coaliții, dar pare că preferă organizarea unor alegeri anticipate.„Așadar, putem avea noi alegeri și putem avea o nouă majoritate care probabil va urma tendința din Europa și tendința din Italia și din alte țări”, a declarat acesta, în contextul în care ascensiunea partidelor de dreapta din Uniunea Europeană are un trend ascendent.

Coaliția de guvernare formată din PSD, PNL, USR, UDMR și minorități a fost formată cu obiectivul explicit de a împiedica partidele extremiste, precum AUR, să ajungă la putere. Cu toate acestea, George Simion vede această criză politică ca pe o oportunitate pentru partidul său de a prelua puterea, dar este precaut atunci când vine vorba de ocuparea funcției de prim-ministru.

Recomandările autorului:

Uniunea Europeană încearcă să-și clarifice propriul „articol 5“, referitor la apărarea reciprocă. Ce prevede Articolul 42 din Tratatul UE

Șeful Pentagonului declară că Statele Unite „nu se bazează pe Europa” în războiul din Iran. „America și lumea liberă merită aliați capabili“

Recomandarea video

Mediafax
Ce a transmis Tudor Gheorghe după ieșirea din spital
Digi24
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
Cancan.ro
Anunț NEAȘTEPTAT al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Mediafax
Încă două trasee de tramvai din Capitală vor fi modificate
Click
Minivacanța de 1 Mai vine cu frig și ploi. Cum va fi vremea până la final de mai
Digi24
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Îţi mai aminteşti de ”Xena: Prinţesa Războinică”? Cum arată azi la 30 de ani la terminarea serialului. Transformarea spectaculoasă a actriței Lucy Lawless! Nu mai arată deloc aşa cum o ştiai!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Compuși organici nemaivăzuți au fost detectați, în premieră, pe Marte

