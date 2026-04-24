În contextul în care coaliția de guvernare din România, sau ce a mai rămas din ea, se străduiește să-l împiedice pe George Simion să ajungă la putere, publicația POLITICO analizează strategia liderului AUR prin care vrea să revină în forță pe scena politică. Potrivit articolului, Simion este descris ca un adept al stilului MAGA, fapt ce provoacă îngrijorare la nivel european.

Liderul partidului AUR, George Simion, a devenit subiect de discuție pentru publicația POLITICO, care a decis să-l portretizeze drept un „instigator al extremei drepte”. Potrivit articolului, dacă România ar fi condusă de partidul lui Simion, aceasta ar fi un partener ostil pentru Bruxelles, deoarece acesta nu dorește ca Comisia Europeană să își impună voința asupra cheltuielilor publice, nu dorește să finanțeze Ucraina și se opune politicilor comune ale UE în domeniul migrației.

„Speranța mea este că vom avea o schimbare la putere… democrația înseamnă alternarea puterii, așa că trebuie să facă lucrurile democratice și să ne lase să guvernăm… să ascultăm votul poporului”, a declarat George Simion pentru POLITICO.

Articolul subliniază legătura strânsă cu mișcarea politică a președintelui Donald Trump, MAGA, pentru care Simion a călătorit de mai multe ori la Washington pentru a menține legăturile apropiate și pentru a se poziționa ca o figură importantă în mișcarea suveranismului de dreapta din Europa.

Partidul AUR, pe primul loc în sondajele POLITICO

Potrivit unui sondaj realizat de POLITICO, partidul AUR deține un avans semnificativ, plasându-se pe primul loc cu un procent de 35%, în timp ce locul al doilea este ocupat de PSD cu un procent de 20%.

Dorința de a guverna a partidului AUR generează temeri în contextul în care poate fi afectată capacitatea României de a aproba credite cheie în domeniul apărării înainte de termenul limită din luna mai pentru accesarea a 16,68 miliarde de euro din programul SAFE pentru apărarea UE. Pe lângă acestea, sunt în pericol și cele 10 miliarde de euro din fondurile de redresare Covid-19, care urmează să expire la sfârșitul lunii august.

George Simion este deschis oricăror discuții politice pentru formarea unei noi coaliții, dar pare că preferă organizarea unor alegeri anticipate.„Așadar, putem avea noi alegeri și putem avea o nouă majoritate care probabil va urma tendința din Europa și tendința din Italia și din alte țări”, a declarat acesta, în contextul în care ascensiunea partidelor de dreapta din Uniunea Europeană are un trend ascendent.

Coaliția de guvernare formată din PSD, PNL, USR, UDMR și minorități a fost formată cu obiectivul explicit de a împiedica partidele extremiste, precum AUR, să ajungă la putere. Cu toate acestea, George Simion vede această criză politică ca pe o oportunitate pentru partidul său de a prelua puterea, dar este precaut atunci când vine vorba de ocuparea funcției de prim-ministru.

