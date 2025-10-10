Prima pagină » Știri externe » Putin amână mult-doritul SUMMIT ruso-arab de la Moscova. Prea puțini din cei 22 de LIDERI invitați își confirmaseră prezența

10 oct. 2025, 16:39, Știri externe
În ultimul minut, Kremlinul a decis să amâne organizarea summitului ruso-arab, programat să aibă loc la Moscova pe 15 octombrie.

Kremlinul invitase 22 de șefi de state arabe la forum, care urma să se desfășoare sub sloganul „cooperare pentru pace, stabilitate și securitate”.

Cu toate acestea, până marți, doar câțiva lideri, inclusiv președintele sirian Ahmed al-Sharaa și șeful Ligii Arabe, și-au confirmat participarea, notează Bloomberg.

Cei mai importanți lideri – prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, președintele Emiratelor Arabe Unite Mohammed bin Zayed Al Nahyan și președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi – nu au confirmat oficial prezența.

Pregătirile pentru summit începuseră în aprilie

Pregătirile pentru summit începuseră cel puțin din aprilie, când Vladimir Putin a anunțat prima dată planul.

Summitul era văzut de Kremlin ca una dintre cele mai importante inițiative de politică externă ale anului și avea scopul să le semnaleze liderilor occidentali, în special președintelui american Donald Trump, că Rusia se bucură de sprijin și influență în întreaga lume arabă, a declarat o persoană la curent cu pregătirile pentru eveniment, care a cerut să rămână anonimă.

„Putin vroia să arate tuturor că el este liderul „majorității globale”, dar ce fel de majoritate este asta fără lumea arabă?” a declarat analistul politic Andrei Kolesnikov de la Moscova. „Lui Putin i-ar plăcea să fie un jucător la fel de mare în lumea araba cum a fost cândva Uniunea Sovietică, dar îi lipsesc resursele.”

Kremlinul a sugerat că summitul va fi reprogramat pentru noiembrie

Summitul a fost amânat oficial, deoarece șefii de stat nu pot călători la Moscova în timp ce propunerea de acord Israel-Hamas intermediată de Trump este implementată, a anunțat Kremlinul joi seara, după o convorbire telefonică între Putin și premierul irakian Mohammed Shia Al-Sudani.

Anularea din ultimul moment este dezamăgitoare, dar Kremlinul este sigur că summitul poate fi amânat pentru o dată ulterioară, a spus sursa la curent cu situația.

Vineri, Kremlinul a sugerat că summitul va fi reprogramat pentru noiembrie.

„Va depinde de modul în care va evolua situația în contextul implementării planului lui Trump și așa mai departe”, a declarat consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov. „Vom vedea ce sugerează prietenii noștri arabi”.

Amânarea subliniază că o mare parte a lumii arabe este acum mai interesată să construiască legături cu Donald Trump.

Joi, președintele SUA a amenințat că va impune mai multe sancțiuni Rusiei. În același timp, el i-a lăudat pe liderii arabi pentru că au ajutat la facilitarea progresului cu Hamas în ultimele săptămâni.

Președintele american s-a întâlnit cu oficiali arabi la New York luna trecută, iar discuțiile s-au dovedit esențiale pentru a permite Washingtonului să propună un acord de pace care a putut fi acceptat de Israel și Hamas.

Foto: Profimedia

Kremlinul neagă că eforturile Rusiei și ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina au fost epuizate

Vladimir Putin îndeamnă statele din ASIA CENTRALĂ să își intensifice comerțul cu RUSIA/ Moscova își caută noi aliați pentru a contracara presiunea UE

Mediafax
