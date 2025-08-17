Forțele armate ale Rusiei și Belarusului se pregătesc să efectueze exerciții militare comune în luna septembrie a acestui an, pentru prima dată de la sfârșitul anului 2021. Exercițiile strategice „Zapad” au loc din anul 1977. Inițial, acestea au fost organizate între URSS și țările din Pactul de la Varșovia, înainte de a deveni doar o „afacere” Rusia-Belarus.

Exercițiul strategic Zapad – 2025, programat pentru toamna acestui an, în luna septembrie (n.red. – după exercițiul Zapad – 2021, la care au participat 200.000 militari, a fost invadată Ucraina), va simula un conflict la scară largă cu NATO.

Va include, probabil, și atacuri cibernetice, jocuri nucleare, iar în plus va pune o presiune uriașă peste Marea Baltică și nordul Europei. (mai multe informații AICI)

„Pentru noi, acest exercițiu are o importanţă strategică, fiind în primul rând un element de descurajare la adresa națiunilor care nu ne sunt prietene”, a declarat ministrul Apărării din Belarus, Viktor Khrenin. (alte detalii AICI)

Ultima dată, aceste exerciții militare comune au avut loc în nou ă poligoane de antrenament din Rusia și cinci din Belarus.

Oficial, au fost implicați aproximativ 13.000 de soldați belaruși și aproximativ 200.000 de militari ruși.

Din anul 2021, exercițiul militar nu a mai avut loc, în condițiile conflictului din Ucraina.

Privind retrospectiv, Zapad – 2021 poate fi văzut ca parte a escaladării către o invazie la scară largă a Ucrainei, notează analistul politic Vadim Mozheyko pentru publicația independentă The Moscow Times.

„La scurt timp după aceea, la granița dintre Belarus și UE a izbucnit o criză artificială a migranților, pe care Occidentul – pe bună dreptate – a clasificat-o drept parte a unei campanii de război hibrid. Apoi, în decembrie, a venit ultimatumul lui Putin către NATO, urmat la scurt timp de invadarea Ucrainei. Trupele rusești au intrat în Ucraina din teritoriul Belarusului, unde fuseseră poziționate încă din timpul exercițiului Zapad – 2021, susținute de Allied Resolve 2022 în februarie”, amintește Vadim Mozheyko.

Allied Resolve 2022 a fost un exercițiu militar comun între Forțele Armate ale Federației Ruse și Republica Belarus, care s-a desfășurat în perioada 10-20 februarie 2022. Exercițiul este considerat a fi parte a preludiului invaziei Ucrainei.

„ Minsk și Moscova manipulează această atenție în funcție de situația politică globală ”

Nu este de mirare, așadar, că actualul exercițiu „Zapad” atrage atât de multă atenție. „Dar ar fi o greșeală să ne alarmăm prea mult”, consideră Vadim Mozheyko.

„Minsk și Moscova manipulează această atenție în funcție de situația politică globală – alimentând alternativ temerile privind o escaladare a războiului, înainte de a dezamorsa tensiunile prin reducerea «ambițiilor» exercițiului.

În primul rând, pe 10 ianuarie 2025, înainte de învestirea lui Trump, Valery Revenko , asistentul ministrului belarus al Ap ărării pentru Cooperare Militară Internațională, a declarat că exercițiile vor implica peste 13.000 de oameni.

Pe 28 mai , între prima și a doua rundă de discuții directe de la Istanbul, ministrul belarus al Apărării, generalul-locotenent Viktor Khrenin , a anunțat că amploarea Zapad – 2025 va fi redusă, numărul trupelor participante fiind înjum ătățit, iar manevrele principale se vor muta mai ad ânc în teritoriul belarus.

Îns ă, pe 23 iulie, șeful Statului Major General din Belarus, Pavel Muraveiko , a declarat că unele episoade ale exercițiilor vor avea loc, de fapt, mai aproape de granițele Lituaniei și Poloniei – ca r ăspuns la « specula țiile colegilor noștri occidentali».

Toate aceste declarații atrag atenția presei, dar nu se produc schimbări reale pe teren – nici, probabil, în planul exercițiului Zapad-2025, care a fost aprobat în octombrie 2024, la o reuniune comună a ministerelor Apărării din Belarus și Rusia.

Mai mult, «în adâncul Belarusului» nu se compară deloc cu operarea în adâncul Rusiei, unde am putea vorbi despre mii de kilometri de taiga. Distanța de 180 de kilometri despre care vorbesc oficialii de la Minsk este plată și ușor de parcurs cu calea ferată în doar câteva ore”, mai scrie analistul politic.

„ Lukașenko a cedat suveranitatea Belarusului bucată cu bucată ”

„Asta face ca pendulul retoric să fie practic lipsit de sens”, atrage atenția Vadim Mozheyko. Schimbarea locației exercițiilor în Belarus schimbă puțin și amenințarea la adresa Occidentului.

Dar din 2020, c ând Luka șenko a pierdut în mod clar alegerile și orice legitimitate internă, dependența sa de Moscova a devenit critică pentru supraviețuirea sa.

Drept urmare, dependența generală a Belarusului de Rusia s-a ad âncit – în economie, politic ă, energie și, bine în țeles, securitate.

Practic, Lukașenko a cedat suveranitatea Belarusului bucată cu bucată în schimbul sprijinului Kremlinului. Pur și simplu, nu vede nicio modalitate reală de a rezista cerințelor Moscovei.

„Totuși, Lukașenko încearcă să transmită semnale către Washington atunci când este posibil – găzduind înalți reprezentanți ai noii administrații americane. Aceste întâlniri sunt însoțite de eliberarea prizonierilor politici, inclusiv a cetățenilor americani și a lui Serghei Țihanouski, soțul liderei opoziției, Sviatlana Țihanouskaia.

Acest lucru arată că Minskul î și păstrează o oarecare capacitate de manevră politică în chestiuni interne, independent de Kremlin – și chiar profită de oportunitățile de contact cu noua administrație americană.

Lukașenko se străduiește să-și prezinte discuțiile cu americanii lui Putin nu ca pe o trădare separată a Rusiei, ci ca pe o șansă de a apăra pe deplin interesele rusești.

Pentru Kremlin, îns ă, este evident că, în realitate, în timpul întâlnirilor sale cu oficialii administra ției Trump, principala preocupare a lui Lukașenko a fost să-și apere propriile interese.

Totuși, în chestiuni militare, Lukașenko continuă să urmeze exemplul lui Putin fără abateri. Retorica schimbătoare despre Zapad-2025 nu schimbă faptul că exercițiile vor avea loc la timp.

Mai mult, acestea arată că, dacă Rusia va dori din nou să folosească teritoriul sau infrastructura belaruse pentru a ataca Ucraina sau alți vecini, Lukașenko nu numai că se va abține de la a împiedica acest lucru – ci va ajuta în mod activ”, continuă Vadim Mozheyko.

Avertismentul lui Zelenski

Nu este surprinzător, într-un astfel de context, faptul că exercițiile militare „Zapad” provoacă anxietate și suspiciune în statele vecine Belarusului. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat deja că trupele rusești ar putea folosi antrenamentele din Belarus pentru a invada Polonia și Lituania.

„Pavel Muraveiko, șeful de stat major din Belarus, referindu-se la «speculațiile colegilor noștri occidentali», a menționat în mod explicit exercițiile poloneze, la nivel de divizie, din apropierea Pădurii Białowieża și redistribuirea de către Lituania a brigăzii sale Lupul de Fier pe terenul de antrenament Pabradė, la doar 15 kilometri de granița cu Belarus.

O escaladare reală în timpul Zapad – 2025 este puțin probabilă.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a declarat că Rusia ar putea fi pregătită să atace o țară NATO în trei până la șapte ani.

În acest context, Zapad – 2025 are două obiective principale.

Exercițiul servește unui scop militar prin repetiția unor manevrelor ruso-belaruse pe flancul estic al NATO.

Din punct de vedere politic, este o încercare de a-i face pe cei care avertizeaz ă asupra potențialelor amenințări la adresa statelor baltice și a Poloniei să pară că instigă la alarmă.

Analiștii militari care trag semnalul de alarmă ar putea deveni, încetul cu încetul, doar… «băiatul care strigă: Lupul!»”, încheie Vadim Mozheyko.

