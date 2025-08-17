Prima pagină » Actualitate » ZAPAD – 2025 | Rusia și Belarus își vor umfla „mușchii” lângă granițele Poloniei și Lituaniei? Precedentul „UCRAINA”, sursă de anxietate și suspiciuni

ZAPAD – 2025 | Rusia și Belarus își vor umfla „mușchii” lângă granițele Poloniei și Lituaniei? Precedentul „UCRAINA”, sursă de anxietate și suspiciuni

Cristian Lisandru
17 aug. 2025, 09:00, Actualitate
ZAPAD - 2025 | Rusia și Belarus își vor umfla „mușchii” lângă granițele Poloniei și Lituaniei? Precedentul „UCRAINA”, sursă de anxietate și suspiciuni

Forțele armate ale Rusiei și Belarusului se pregătesc să efectueze exerciții militare comune în luna septembrie a acestui an, pentru prima dată de la sfârșitul anului 2021. Exercițiile strategice Zapad” au loc din anul 1977. Inițial, acestea au fost organizate între URSS și țările din Pactul de la Varșovia, înainte de a deveni doar o „afacere” Rusia-Belarus.

Exercițiul strategic Zapad – 2025, programat pentru toamna acestui an, în luna septembrie (n.red. după exercițiul Zapad – 2021, la care au participat 200.000 militari, a fost invadată Ucraina), va simula un conflict la scară largă cu NATO.

Va include, probabil, și atacuri cibernetice, jocuri nucleare, iar în plus va pune o presiune uriașă peste Marea Baltică și nordul Europei. (mai multe informații AICI)

„Pentru noi, acest exercițiu are o importanţă strategică, fiind în primul rând un element de descurajare la adresa națiunilor care nu ne sunt prietene”, a declarat ministrul Apărării din Belarus, Viktor Khrenin. (alte detalii AICI)

  • Ultima dată, aceste exerciții militare comune au avut loc în nouă poligoane de antrenament din Rusia și cinci din Belarus.
  • Oficial, au fost implicați aproximativ 13.000 de soldați belaruși și aproximativ 200.000 de militari ruși.
  • Din anul 2021, exercițiul militar nu a mai avut loc, în condițiile conflictului din Ucraina.

Privind retrospectiv, Zapad – 2021 poate fi văzut ca parte a escaladării către o invazie la scară largă a Ucrainei, notează analistul politic Vadim Mozheyko pentru publicația independentă The Moscow Times.

La scurt timp după aceea, la granița dintre Belarus și UE a izbucnit o criză artificială a migranților, pe care Occidentul – pe bună dreptate – a clasificat-o drept parte a unei campanii de război hibrid. Apoi, în decembrie, a venit ultimatumul lui Putin către NATO, urmat la scurt timp de invadarea Ucrainei. Trupele rusești au intrat în Ucraina din teritoriul Belarusului, unde fuseseră poziționate încă din timpul exercițiului Zapad – 2021, susținute de Allied Resolve 2022 în februarie, amintește Vadim Mozheyko.

Allied Resolve 2022 a fost un exercițiu militar comun între Forțele Armate ale Federației Ruse și Republica Belarus, care s-a desfășurat în perioada 10-20 februarie 2022. Exercițiul este considerat a fi parte a preludiului invaziei Ucrainei.

Minsk și Moscova manipulează această atenție în funcție de situația politică globală

Nu este de mirare, așadar, că actualul exercițiu Zapad” atrage atât de multă atenție. „Dar ar fi o greșeală să ne alarmăm prea mult”, consideră Vadim Mozheyko.

Minsk și Moscova manipulează această atenție în funcție de situația politică globală – alimentând alternativ temerile privind o escaladare a războiului, înainte de a dezamorsa tensiunile prin reducerea «ambițiilor» exercițiului.

  • În primul rând, pe 10 ianuarie 2025, înainte de învestirea lui Trump, Valery Revenko, asistentul ministrului belarus al Apărării pentru Cooperare Militară Internațională, a declarat că exercițiile vor implica peste 13.000 de oameni.
  • Pe 28 mai, între prima și a doua rundă de discuții directe de la Istanbul, ministrul belarus al Apărării, generalul-locotenent Viktor Khrenin, a anunțat că amploarea Zapad – 2025 va fi redusă, numărul trupelor participante fiind înjumătățit, iar manevrele principale se vor muta mai adânc în teritoriul belarus.
  • Însă, pe 23 iulie, șeful Statului Major General din Belarus, Pavel Muraveiko, a declarat că unele episoade ale exercițiilor vor avea loc, de fapt, mai aproape de granițele Lituaniei și Poloniei – ca răspuns la «speculațiile colegilor noștri occidentali».

Toate aceste declarații atrag atenția presei, dar nu se produc schimbări reale pe teren – nici, probabil, în planul exercițiului Zapad-2025, care a fost aprobat în octombrie 2024, la o reuniune comună a ministerelor Apărării din Belarus și Rusia.

Mai mult, «în adâncul Belarusului» nu se compară deloc cu operarea în adâncul Rusiei, unde am putea vorbi despre mii de kilometri de taiga. Distanța de 180 de kilometri despre care vorbesc oficialii de la Minsk este plată și ușor de parcurs cu calea ferată în doar câteva ore”, mai scrie analistul politic.

Lukașenko a cedat suveranitatea Belarusului bucată cu bucată

„Asta face ca pendulul retoric să fie practic lipsit de sens”, atrage atenția Vadim Mozheyko. Schimbarea locației exercițiilor în Belarus schimbă puțin și amenințarea la adresa Occidentului.

  • Dar din 2020, când Lukașenko a pierdut în mod clar alegerile și orice legitimitate internă, dependența sa de Moscova a devenit critică pentru supraviețuirea sa.
  • Drept urmare, dependența generală a Belarusului de Rusia s-a adâncit – în economie, politică, energie și, bineînțeles, securitate.

Practic, Lukașenko a cedat suveranitatea Belarusului bucată cu bucată în schimbul sprijinului Kremlinului. Pur și simplu, nu vede nicio modalitate reală de a rezista cerințelor Moscovei.

Totuși, Lukașenko încearcă să transmită semnale către Washington atunci când este posibil – găzduind înalți reprezentanți ai noii administrații americane. Aceste întâlniri sunt însoțite de eliberarea prizonierilor politici, inclusiv a cetățenilor americani și a lui Serghei Țihanouski, soțul liderei opoziției, Sviatlana Țihanouskaia.

  • Acest lucru arată că Minskul își păstrează o oarecare capacitate de manevră politică în chestiuni interne, independent de Kremlin – și chiar profită de oportunitățile de contact cu noua administrație americană.
  • Lukașenko se străduiește să-și prezinte discuțiile cu americanii lui Putin nu ca pe o trădare separată a Rusiei, ci ca pe o șansă de a apăra pe deplin interesele rusești.
  • Pentru Kremlin, însă, este evident că, în realitate, în timpul întâlnirilor sale cu oficialii administrației Trump, principala preocupare a lui Lukașenko a fost să-și apere propriile interese.

Totuși, în chestiuni militare, Lukașenko continuă să urmeze exemplul lui Putin fără abateri. Retorica schimbătoare despre Zapad-2025 nu schimbă faptul că exercițiile vor avea loc la timp.

Mai mult, acestea arată că, dacă Rusia va dori din nou să folosească teritoriul sau infrastructura belaruse pentru a ataca Ucraina sau alți vecini, Lukașenko nu numai că se va abține de la a împiedica acest lucru – ci va ajuta în mod activ”, continuă Vadim Mozheyko.

Avertismentul lui Zelenski

Nu este surprinzător, într-un astfel de context, faptul că exercițiile militare Zapad” provoacă anxietate și suspiciune în statele vecine Belarusului. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat deja că trupele rusești ar putea folosi antrenamentele din Belarus pentru a invada Polonia și Lituania.

Pavel Muraveiko, șeful de stat major din Belarus, referindu-se la «speculațiile colegilor noștri occidentali», a menționat în mod explicit exercițiile poloneze, la nivel de divizie, din apropierea Pădurii Białowieża și redistribuirea de către Lituania a brigăzii sale Lupul de Fier pe terenul de antrenament Pabradė, la doar 15 kilometri de granița cu Belarus.

O escaladare reală în timpul Zapad – 2025 este puțin probabilă.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a declarat că Rusia ar putea fi pregătită să atace o țară NATO în trei până la șapte ani.

În acest context, Zapad – 2025 are două obiective principale.

  • Exercițiul servește unui scop militar prin repetiția unor manevrelor ruso-belaruse pe flancul estic al NATO.
  • Din punct de vedere politic, este o încercare de a-i face pe cei care avertizează asupra potențialelor amenințări la adresa statelor baltice și a Poloniei să pară că instigă la alarmă.

Analiștii militari care trag semnalul de alarmă ar putea deveni, încetul cu încetul, doar… «băiatul care strigă: Lupul!»”, încheie Vadim Mozheyko.

Foto colaj main – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mircea Geoană, 5 concluzii după întâlnirea Trump-Putin: „Deschide drumul către un acord de încetare a focului, pacea e încă departe”

La ce să ne așteptăm de la summit-ul SUA-Rusia din Alaska? „Trump își asumă un risc mai mare decât Putin, va fi JENANT să plece cu mâinile goale”

Trump îi face o favoare lui Putin și își abandonează aliații. „Kremlinul, într-o poziție mai PUTERNICĂ decât a fost vreodată în relația cu Casa Albă”

Summit-ul SUA-Rusia. Geopolitical Futures: „Putin are nevoie de o ÎNȚELEGERE. Este posibil ca întâlnirea să fie promițătoare, dar nu decisivă”

Summit-ul SUA-Rusia din Alaska, un simptom al eșecului geopolitic? „Liderul rus va fi tratat ca un VIP atunci când va ateriza pe pământ american”

Citește și

ACTUALITATE Summit-ul din Alaska, varianta „KREMLIN”. „Țările europene, puse pe tușă” / „Putin a restabilit statutul Rusiei de superputere”
10:24
Summit-ul din Alaska, varianta „KREMLIN”. „Țările europene, puse pe tușă” / „Putin a restabilit statutul Rusiei de superputere”
POLITICĂ Radu Burnete numește salarizarea publică din România „o zăpăceală”: „Avem o salarizare dezlânată” / „Povestea cu sporurile trebuie să dispară”
10:17
Radu Burnete numește salarizarea publică din România „o zăpăceală”: „Avem o salarizare dezlânată” / „Povestea cu sporurile trebuie să dispară”
ACTUALITATE Valentin Stan: „TRUMP nu spune în nicio clipă că americanii vor da garanții de securitate”
10:00
Valentin Stan: „TRUMP nu spune în nicio clipă că americanii vor da garanții de securitate”
POLITICĂ Radu Burnete dă asigurări: „Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa”
09:48
Radu Burnete dă asigurări: „Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Dacă europenilor li se ia tema războiul cu RUSIA, nu le mai rămâne nimic. Sunt disperați”
09:30
Dan Dungaciu: „Dacă europenilor li se ia tema războiul cu RUSIA, nu le mai rămâne nimic. Sunt disperați”
EXTERNE Întâlnirea Trump-Zelenski: liderii europeni cei mai importanți, invitați la Washington!
08:59
Întâlnirea Trump-Zelenski: liderii europeni cei mai importanți, invitați la Washington!
Mediafax
Rogobete introduce formular online pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private
Digi24
Nămol refolosit și lipsit de proprietăți terapeutice este vândut pe plaje ca remediu miraculos. Avertismentul specialiștilor
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, durerea unei iubiri pierdute și moștenirea care șochează! Mesaj trist la o lună de la moartea lui Felix
Prosport.ro
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
Adevarul
Transferul elevilor după clasa a IX-a, un fenomen? Peste 80 de cereri într-un singur liceu
Mediafax
Bunuri contrafăcute de peste 6.000 de lei, confiscate în judeţul Arad
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat...”
Antena 3
Dezvăluiri. Trump le-a spus lui Zelenski și liderilor NATO ce vrea Putin, de fapt. "Nu a fost ușor"
Digi24
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
Cancan.ro
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
StirileKanalD
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
KanalD
Elena Udrea și familia ei, la un pas de a fi atacați de urs, în Sinaia! Cine le-a sărit în ajutor
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Un bărbat a cumpărat o Toyota RAV4 nouă. După 2 ani a primit un mesaj ciudat de la reprezentață
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Râsul chiar poate să vindece?
Capital.ro
A murit marele prezentator TV. A fost supranumit regele televiziunii. Era o legendă
Evz.ro
Exclusiv. Ce pași urmezi dacă ai făcut o plată greșită din contul bancar. Banca nu te poate ajuta în orice situație
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Summit-ul Trump-Putin din Alaska s-a încheiat. Ce decizii cruciale au luat cei doi lideri. "Suntem de acord că securitatea Ucrainei trebuie asigurată"
Kfetele
Nicușor Dan a explicat motivul pentru care a ales să meargă la mănăstire de Ziua Marinei, și să nu participe la ceremoniile de la Constanța! Intențiile au fost legate de comunitate
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
O gaură neagră colosală, de 36 de miliarde de ori mai grea decât Soarele, este una dintre cele mai mari observate în Univers