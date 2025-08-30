Radu Marinescu (PSD) salută implicarea lui Nicuşor Dan în reforma magistraţilor: Între puteri trebuie să existe un DIALOG, în niciun caz un război

Radu Marinescu, ministrul PSD al Justiţiei, e de părere că a fost un lucru bun implicarea preşedintelui Nicuşor Dan atunci când în spaţiul public s-a discutat despre drepturile magistraţilor. El afirmă că între puterile statului trebuie să existe un dialog şi nu un război, dar precizează că acum suntem în „era divergenţelor constructive”.

Ministru Justiţiei a fost întrebat dacă l-a surprins implicarea preşedintelui Nicuşor Dan atunci când în spaţiul public s-a discutat despre drepturile magistraţilor.

„Nu m-a surprins, mi se pare firesc ca preşedintele să intervină, atunci când există un astfel de contencios asupra drepturilor unor categorii profesionale foarte importante în statul român. Eu nu cred că trebuie să minimalizăm importanţa magistraturii (…) Dacă sistemul de justiţie funcţionează, atunci funcţionează şi statul. Preşedintele a intervenit în aceste discuţii tocmai pentru a pune întreaga greutate pe care o are în spatele mandatului dânsului. E cel mai reprezentativ actor public din statul român. Apreciez că e foarte bine că a intervenit în aceste discuţii pentru a le modera”, a declarat, sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, Radu Marinescu.

„Acum suntem în era divergenţelor constructive”

Ministrul a precizat că între puterile statului ar trebui să existe dialog.

„Nu este nevoie să existe un război şi o stare conflictuală între puterile statului nu este una care să fie tipică şi proprie unei democraţii şi unui stat de drept. Fiecare dintre puterile constituţionale trebuie să îşi exercite atribuţiile şi competenţele lor în conformitate cu dispoziţiile legale şi evidente ale Constituţiei. În această logică, Parlamentul şi Guvernul, în componenţa legislativă care îi permite să îşi asume răspunderea, acţionează în sensul adoptării unor proiecte legislative care să îi permită traducerea în faptă a Programului de guvernare pe care coaliţia şi l-a asumat. Între puteri trebuie să existe un dialog, în niciun caz un război. Actuala coaliţie şi-a propus un scop care este de justiţie socială şi nu numai, de atragere a unor fonduri europene pe o componentă a PNRR care ţine de o reformă a pensiilor de serviciu şi în acest sens a fost conturat un proiect legslativ, au existat discuţii cu reprezentanţii magistraţilor (…) Dar sigur că pot să existe nemulţumiri, sigur că aceste nemulţumiri ale oricărei categorii profesionale sau sociale pot fi exprimate. Într-o democraţie, unanimitatea se întâlneşte mai rar, dar divergenţele trebuie să… Acum suntem în era divergenţelor constructive”, a adăugat el.

Marți seară, partidele din coaliția de guvernare s-au pus de acord în principiu asupra pachetului 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar. Unul dintre punctele cele mai fierbinți la constituit pensiile magistraților.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Guvernul își asumă răspunderea în PARLAMENT luni, de la ora 19:00, pe noul pachet de măsuri fiscale

Radu Marinescu, categoric față de protestele judecătorilor din țară: „GREVA nu e permisă de lege”