Radu Miruță anunță reguli noi pentru transportul cerealelor către Portul Constanța. Ministrul vrea să elimine „băgatul în față”

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, susține că nu există nicio decizie la nivelul CFR Infrastructură, Carpatica Feroviar sau în Portul Constanța prin care trenurile cu cereale din alte state să fie prioritizate în detrimentul celor românești. Miruță a prezentat date privind traficul feroviar din luna septembrie și a anunțat un ordin de ministru care ar urma să introducă reguli mai clare pentru programarea încărcărilor și descărcărilor.

Miruță: ”Există multă emoție pe subiectul transportului cerealelor și adesea sunt discutate cifre neadevărate”

Radu Miruță spune că a solicitat un raport detaliat privind transportul cerealelor pe calea ferată, în contextul îngrijorărilor exprimate de fermierii români cu privire la accesul la infrastructura feroviară și la Portul Constanța. Potrivit datelor prezentate de Radu Miruță, în luna septembrie au intrat în Portul Constanța 300 de garnituri de tren, dintre care 49 au transportat cereale din Ucraina, reprezentând 16,3% din total.

„Nu există vreo decizie la nivelul CFR infrastructură, Carpatica Feroviar, ori în Portul Constanța care să prioritizeze trenurile cu cerealele altor state în defavoarea celor românești.

Există multă emoție pe subiectul transportului cerealelor și adesea sunt discutate cifre neadevărate. Pentru că înțeleg îngrijorările fermierilor români, am cerut un raport detaliat, astfel încât să mă asigur că, pe infrastructura feroviară din România, statul nu le pune piedici agricultorilor.

𝐔𝐢𝐭𝐚𝐭̦𝐢 𝐜𝐢𝐟𝐫𝐞𝐥𝐞, 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐨𝐫𝐛𝐞𝐬𝐜 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐧𝐞: 𝐢̂𝐧 𝐥𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝐚𝐮 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐢̂𝐧 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭̦𝐚 𝐮𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝟑𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐫𝐧𝐢𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐧, 𝐝𝐢𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝟒𝟗 𝐚𝐮 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐳𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭 𝐜𝐞𝐫𝐞𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐔𝐜𝐫𝐚𝐢𝐧𝐚, 𝐚𝐝𝐢𝐜𝐚̆ 𝟏𝟔,𝟑%. Aceste 49 de trenuri includ și situațiile în care cerealelor li s-ar fi schimbat originea prin transbordare pe teritoriul național. În lunile precedente, procentajul a fost mult mai mic” a transmis ministrul interimar al Transporturilor.

Radu Miruță anunță că ordinul de ministru destinat organizării transportului cerealelor este deja finalizat și urmează să fie publicat în transparență decizională. Miruță susține că scopul noilor reguli este de a elimina eventualele blocaje și de a se asigura că infrastructura feroviară nu reprezintă un obstacol pentru agricultorii români.