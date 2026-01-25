Prima pagină » Știri politice » Epoca olimpicilor. După olimpicul Nicușor Dan, a apărut olimpicul Radu Miruță: „Eu mi-am propus să înțeleg niște limite ca olimpic la fizică”

25 ian. 2026, 15:53

Am intrat într-o nouă etapă politică, în care CV-ul nu se mai măsoară doar în funcții…ci și în medalii. După „olimpicul Nicușor Dan”, acum a apărut „olimpicul Radu Miruță”, care a simțit nevoia să explice public că vrea să înțeleagă totul despre drone „ca olimpic la fizică”.

„Eu mi-am propus, dacă vreți, prima oră, să înțeleg niște limite, ca olimpic la fizică”, a spus Miruță într-un interviu la Digi24.

Discuția dintre jurnaliști și ministrul Apărării era despre faptul că militarii au liber la doborât drone dacă acestea pătrund spațiul aerian românesc și că piloții au lege prin care li se permite extrem de clar să facă lucrul acesta. Miruță, însă, a ținut să precizeze că și el, la rândul lui, ca olimpic la fizică, încearcă să înțeleagă situațiile în care dronele nu apar pe radar.

„Sunt situații în care dronele pot să nu fie văzute pe radar din două motive principale. Unu, anumite drone au o compoziție absorbantă și fasciculul emis de radar se absoarbe și nu se mai întoarce pentru a menționa poziția de unde s-a întors. Există anumite situații în care, în funcție de formele de relief, când e ca o căldare așa că-n, undele se reflectă în forme de relief. Sunt porțiuni în care radarele fixe care există pe teritoriul României la altitudini foarte joase. Nu pot să prindă așa ceva”, explică Miruță.

