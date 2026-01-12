Prima pagină » Știri politice » Radu Miruță, ministrul Apărării, îl contrazice pe Trump privind ieșirea SUA din NATO: „Nu se va ajunge până acolo”

Radu Miruță, ministrul Apărării, îl contrazice pe Trump privind ieșirea SUA din NATO: „Nu se va ajunge până acolo”

Ruxandra Radulescu
12 ian. 2026, 17:34, Știri politice
Radu Miruță, ministrul Apărării, îl contrazice pe Trump privind ieșirea SUA din NATO:
Radu Miruță

Radu Miruță a comentat implicațiile pe care le-ar avea pentru România retragerea SUA din NATO, în urma declarațiilor președintelui Trump.

„Noi nu suntem putere nucleară. Noi am văzut cum când Rusia se manifestă pe teritoriul România. NATO a fost o umbrelă în caz de orice altceva. Nu se va ajunge până acolo. N-i convine nimănui să se rupă NATO. E vorba de interesul individual. Discuțiile au pornit de la declarațiile lui Trump privind Groenlanda”, a declarat Miruță.

Trump, dispus să sacrifice apartenența SUA la NATO în schimbul anexării Groenlandei

Donald Trump a declarat, în cadrul unui dialog cu reporterii publicației New York Times, că ar fi dispus să accepte ieșirea Statelor Unite din NATO, în schimbul anexării Groenlandei.

Intrebat dacă Groenlanda sau NATO e mai importantă, Trump a spus că „e vorba de o alegere”.

Liderul de la Casa Albă a declarat cu privire la Groenlanda:

„Teritoriile sunt foarte importante. Pentru că asta simt că este necesar din punct de vedere psihologic pentru succes. Proprietatea îți oferă lucruri și elemente pe care nu le poți obține doar semnând un document”, a menționat Trump.

