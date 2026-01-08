Europa va încerca să scoată Groenlanda din mâinile lui Trump, scrie publicația POLITICO. Jurnaliștii acesteia au discutat cu oficiali, diplomați, experți și angajați NATO, conturând 4 potențiale strategii apte să înfrâneze visurile glorioase ale președintelui american.

Guvernele europene au început să realizeze gravitatea planurilor lui Donald Trump. Decidenții politici nu mai ignoră retorica insolentă a liderului Americii — și caută cu disperare un plan pentru a-l opri.

Mai mulți diplomați, experți și apropiați de NATO au discutat cu POLITICO, sub protecția anonimatului, despre cum îl poate împiedica Europa pe președintele SUA să ajungă prea departe. Astfel, pe măsură ce negocierile diplomatice la nivelul vechiului continent avansează, s-au detașat 4 opțiuni viabile.

Opțiunea 1: Găsirea unui compromis și implicarea NATO

Trump a declarat că Groenlanda este vitală pentru interesele de securitate ale Americii și acuză Danemarca de faptul că nu face suficient pentru a o proteja în fața activității militare în creștere a Chinei și Rusiei în zona Arcticii. Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat chiar că Trump și consilierii săi nu cred că Groenlanda este bine păzită.

Un fost executiv NATO a sugerat că alianța nord-atlantică ar putea media între Groenlanda, Danemarca și SUA, așa cum a făcut cu membrii săi ca Turcia și Grecia în disputele lor anterioare.

Printre alte propuneri, alianța militară ia în calcul accelerarea cheltuielilor de securitate în zona Arcticului, cu derularea mai multor exerciții militare în regiune, și amplasarea de trupe care să asigure securitatea Groenlandei, potrivit unui grup de 3 diplomați NATO.

De asemenea, alianța ar putea dezvolta o schemă “Arctic Sentry” — expunerea activelor sale militare în regiune — în mod similar cu inițiativele Eastern Sentry și Baltic Sentry, au spus doi dintre aceștia.

Opțiunea 2: Cumpărarea Groenlandei cu mai mulți bani decât oferă Trump

Administrația Trump a plusat în direcția cumpărării Groenlandei cu foarte mulți bani. Dacă teritoriul artctic se desprinde de Regatul Danemarcei și semnează un acord cu SUA, va fi inundat de dolari cash americani. Însă, Uniunea Europeană și Danemarca încearcă să convingă groenlandezii că pot încheia o afacere mai bună.

Bruxelles-ul plănuiește să își dubleze cheltuiala cu Groenlanda din 2028, astfel încât planurile de buget pe termen lung să fie gata până când Trump ar încheia acordul cu teritoriul deținut de danezi, arată un draft de propunere al Comisiei Europene publicat în septembrie 2025.

Conform planului, în curs de negociere între țările membre, UE ar putea chiar depăși dublul cheltuielilor sale pentru Groenlanda, până la 530 milioane de euro pentru o perioadă de 7 ani, începând din 2028. Astfel, focusul ar fi dezvoltarea capacității insulei de a extrage resurse minerale. O ofertă atractivă din partea Danemarcei și UE ar putea face Groenlanda să refuze oferta Americii.

Opțiunea 3: Revanșa economică

UE are și o metodă politică puternică la dispoziție, care ar putea funcționa împotriva lui Trump: Instrumentul Anti-Coerciție, “Trade Bazooka”, creat după prima administrație Trump, care îi permite Uniunii retalierea împotriva discriminării comerciale.

Bruxelles-ul a amenințat deja că îl va folosi pentru a-l forța pe Trump să scadă tarifele vamale aplicate blocului comunitar, dar în final l-a abandonat în iulie 2025, după ce s-a ajuns la un acord bilateral. Însă, Comisia Europeană ar putea aplica acum “Trade Bazooka“.

Opțiunea 4: A rămâne cu capul pe umeri, dar intervenind militar

Totuși, dacă SUA decid să cucerească Groenlanda prin forță militară, europenii nu pot face mare lucru pentru a preveni acest lucru. Din punct de vedere legal, este posibil ca Danemarca să fie forțată să răspundă militar.

Țările europene ar trebui să cântărească posibilitatea desfășurării de trupe în Groenlanda — dacă Danemarca îi solicită asta — pentru a crește costul potențial al acțiunii militare a SUA, a declarat un diplomat UE, alimentând zvonurile că Berlinul și Parisul pot trimite forțe militare pentru a contracara incursiunea americanilor.

Deși armata UE este puțin probabil să facă față invaziei Statelor Unite, ar putea funcționa ca o intimidare. Însă, această strategie implică costuri mari, observă diplomatul.

“Este un teritoriu complet neexplorat, dar e foarte posibil să fie pierdute vieți omenești în tentativa de a respinge pretențiile americanilor asupra Groenlandei”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Șeful diplomației SUA recunoaște public: Trump vrea să cumpere Groenlanda. „A spus-o încă de la început”. Ce face săptămâna viitoare

Adrian Severin: „Trump se va grăbi să ia Groenlanda înainte de alegerile din SUA de anul acesta”