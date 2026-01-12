Prima pagină » Știri politice » Radu Miruță recunoaște că habar nu are de legislația stagiului militar obligatoriu: „Nu știu dacă se aplică, dar o să verific”

Radu Miruță recunoaște că habar nu are de legislația stagiului militar obligatoriu: „Nu știu dacă se aplică, dar o să verific”

Ruxandra Radulescu
12 ian. 2026, 19:16, Știri politice

Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat că proiectul stagiului militar voluntar va fi demarat la începutul acestui an. Oficialul a precizat că prima etapă a proiectului va cuprinde 1000 de voluntari. Miruță a demonstrat, însă, că nu stăpânește cunoștințelele cu privire la legea rezerviștilor și a început să se bâlbâie, ca mai apoi să recunoască faptul că nu știe cum să răspundă la întrebare. 

„Proiectul armata voluntara va începe la începutul acestui an. În prima etapă, va fi 1000 de militari voluntari.  România are cam 3500 de rezerviști voluntari. Ceea ce e destul de puțin. Propunem ca cei care se înscriu între 18-35 de ani să facă o pregătire de 4 luni, după care să primească contravaloare a trei salarii medii pe economie 27.000 lei.

Apoi, fie rămân în sistem ca militari plătiți, fie să se ducă la școală în domeniu, fie să rămână în categoria de rezerviști voluntari ai armatei romane.

Planul este ca până la finalul acestei săptămâni zona militară a ministerului să îmi propună mecanismul cum urmează să se întample, la ce unitate sa meargă, iar prin februarie-martie să înceapă. Să se ocupe cele 1000 de locuri”, a declarat ministrul Apărării.

Radu Miruță, nu știe legislația dar gestionează proiecte în domeniul armatei

Radu Miruță a menționat că, într-adevăr, rezerviștii plecați în afara țării, trebuie să se întoarcă în termen de 15 zile în România, în caz că izbucnește un război. Întrebat dacă această regulă se aplică și celor 1000 de persoane care termină stagiul militar voluntar, ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a bâlbâit, apoi a recunoscut că nu știe și trebuie să verifice.

 „Vă mărturisesc că pentru bucata asta nouă de 1000 de oameni care urmează să intre, nu știu dacă lor li se aplică sau nu li se aplică, dar o să verific”, a precizat Miruță.

Scandalul exercițiului de mobilizare, unul dintre eșecurile răsunătoare ale Ionuț Moșteanu

Lipsa de pregătire a lui Moșteanu amintește de stângăcia predecesorului său demis, Ionuț Moșteanu, în scandalul rezerviștilor chemați de MApN în cadrul exercițiului MOBEX B-IF-25.

Deși era destinat verificării pregătirii unităților și colaborării între militarii activi și cei în rezervă, exercițiul de mobilizare a devenit ținta unor ironii crunte pe rețelele sociale.

În octombrie 2015, mai mulți rezerviști din București și județul Ilfov au primit ordine de chemare la exerciții militare de la MApN. Cei mai mulți însă, au semnalat probleme la modalitatea în care au fost invitați la unitățile militare și au împărtășit din gândurile lor pe pagina noastră de Facebook.

Ministerul Apărării Naționale a fost criticat dur, la acel moment, pe rețelele de socializare pentru mobilizarea slabă și modul amatoricesc al derulării acțiunii.

