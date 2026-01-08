Prima pagină » Știri politice » Radu Miruță susține că Donald Trump „a invadat Venezuela”. În mod surprinzător, ministrul Apărării compară blocarea lui Nicușor Dan pe aeroportul din Paris cu capturarea lui Nicolas Maduro de către forțele de comando ale SUA. „Tot condiții meteo”

08 ian. 2026, 15:31, Știri politice

Declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, stârnesc controverse după ce a apelat la o comparație cel puțin neobișnuită: blocarea lui Nicușor Dan pe aeroportul din Paris ar fi, în esență, similară cu „invazia din Venezuela” sau „extragerea” lui Nicolas Maduro de către forțele speciale ale Statelor Unite. În timp ce a invocat „condițiile meteo” drept explicație comună, Miruță a susținut că, indiferent de nivelul tehnologic, fie că vorbim despre SUA sau România, vremea rămâne un factor decisiv.

Radu Miruță: Imaginați-vă că și invazia din Venezuela, mă rog, extragerea președintelui de acolo, spunea domnul Trump că a fost întârziată pentru condiții meteo…

Ziarist: Da, o comparație ușor nefericită…

Radu Miruță: Raportat la tehnologia pe care Statele Unite o au – este vorba doar de condițiile meteorologice.

Ziarist: România nu este la fel de pregătită….

Radu Miruță: Nu, dar nu a întârziat 4 zile, a întârziat câteva ore….”

Nicușor Dan, blocat în Paris

Revenirea președintelui Nicușor Dan în țară după Coaliția de Voință a venit la pachet cu mai multe amânări ale zborului. Avionul său nu s putut decola din cauza condițiilor meteorologice, în condițiile în care Franța se confruntă cu ninsori puternice.

După ce nu a putut decola din capitala Franței, marți seară, din cauza ninsorilor abundente, nici miercuri dimineața aeronava Spartan în care a călătorit delegația română nu a primit undă verde să plece din Paris. Avionul a fost degivrat, însă decolarea a fost amânată în ultimul moment, iar șeful statului a fost coborât din avion în jurul orei 09:30.

După mai multe amânări, avionul președintelui a reușit să decoleze în jurul orei 16, ora României. Pe drumul înspre România, Elveția a asigurat securitatea președintelui de-a lungul unei porțiuni din drum, ca gest de recunoștință pentru ajutorul României în tragedia din Crans Montana.

