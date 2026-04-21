Tensiuni uriașe în ședința de urgență a liderilor PNL de marți, după ce PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Bolojan. Rareș Bogdan, unul dintre criticii premierului a răbufnit și a spus că nu își dorește „steagul Curcubeu pe sediul PNL”. Remarca europarlamentarului PNL este un apropo la adresa apropierii lui Bolojan de USR, el acuzându-l în trecut pe premier că este mai apropiat de partidul lui Fritz decât de propriu partid.

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan, fost prim-vicepreşedinte al partidului, s-a numărat printre vocile critice la adresa actualului prim-ministru, Ilie Bolojan, în cadrul ședinței PNL de astăzi.

„Am mai zis că eu nu doresc Steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină, că noi susținem familia și tradițiile, nu alte cele nefirești”, a declarat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan, una dintre vocile liberale care l-au criticat pe Bolojan

Europarlamentarul Rareș Bogdan, fost prim-vicepreședinte al PNL, a pornit în februarie un scandal imens în inima partidului după ce a transmis că își dorește să știe cu exactitate care este relația PNL cu USR. De asemenea, oficialul a subliniat că unii dintre colegii săi din conducerea partidului sunt „mai apropiați de USR decât de propriul partid".

Ședință extinsă acum la PNL

La această oră, la Parlament, se desfășoară ședința Biroului Politic Național (BPN) al Partidului Național Liberal. Ședința a început la ora 10:00. Este vorba de o ședință la care participă și parlamentarii partidului, președinții de consilii județene și primării reședința de județ. Liberații trebuie să decidă ce vor face mai departe, dacă îl susțin în continuare pe bolojan sau dacă ies de la guvernare.

Nicușor Dan începe consultările cu partidele. Discuții maraton la Cotroceni

Consultările președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor din coaliția de guvernare vor avea loc pe tot parcursul zilei de miercuri, 22 aprilie, la Palatul Cotroceni. Primii chemați la discuții sunt cei de la PSD, care luni au decis să-i retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, anunță Administrația Prezidențială.

Consultările vor avea loc după următorul program:

ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10:30 – Partidul Național Liberal (PNL);

ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

ora 18:30 – Uniunea Salvați România (USR).

Retragerea sprijinului pentru Bolojan

PSD a decis să-i tragă preșul de sub picioare premierului Ilie Bolojan. La „momentul adevărului”, referendumul care a semănat mai mult cu un congres, social-democrații au plecat de lângă prim-ministru. Înaintea ședinței, PNL și USR anunțau la unison că dacă PSD ia o astfel de decizie, Coaliția se rupe. Înainte ca referendumul să fie finalizat, conducerea PNL a intrat într-o ședință în care și-au arătat susținerea totală pentru prim-ministrul în funcție.

