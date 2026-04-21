Olga Borșcevschi
Tensiuni uriașe în ședința de urgență a liderilor PNL de marți, după ce PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Bolojan. Rareș Bogdan, unul dintre criticii premierului a răbufnit și a spus că nu își dorește „steagul Curcubeu pe sediul PNL”. Remarca europarlamentarului PNL este un apropo la adresa apropierii lui Bolojan de USR, el acuzându-l în trecut pe premier că este mai apropiat de partidul lui Fritz decât de propriu partid.

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan, fost prim-vicepreşedinte al partidului, s-a numărat printre vocile critice la adresa actualului prim-ministru, Ilie Bolojan, în cadrul ședinței PNL de astăzi.

„Am mai zis că eu nu doresc Steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină, că noi susținem familia și tradițiile, nu alte cele nefirești”, a declarat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan, una dintre vocile liberale care l-au criticat pe Bolojan

Europarlamentarul Rareș Bogdan, fost prim-vicepreședinte al PNL, a pornit în februarie un scandal imens în inima partidului după ce a transmis că își dorește să știe cu exactitate care este relația PNL cu USR. De asemenea, oficialul a subliniat că unii dintre colegii săi din conducerea partidului sunt „mai apropiați de USR decât de propriul partid”. Vezi AICI

Ședință extinsă acum la PNL

La această oră, la Parlament, se desfășoară ședința Biroului Politic Național (BPN) al Partidului Național Liberal. Ședința a început la ora 10:00. Este vorba de o ședință la care participă și parlamentarii partidului, președinții de consilii județene și primării reședința de județ. Liberații trebuie să decidă ce vor face mai departe, dacă îl susțin în continuare pe bolojan sau dacă ies de la guvernare.

Nicușor Dan începe consultările cu partidele. Discuții maraton la Cotroceni

Consultările președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor din coaliția de guvernare vor avea loc pe tot parcursul zilei de miercuri, 22 aprilie, la Palatul Cotroceni. Primii chemați la discuții sunt cei de la PSD, care luni au decis să-i retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, anunță Administrația Prezidențială. Mai multe detalii AICI

Consultările vor avea loc după următorul program:

ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);
ora 10:30 – Partidul Național Liberal (PNL);
ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
ora 18:30 – Uniunea Salvați România (USR).

Retragerea sprijinului pentru Bolojan

PSD a decis să-i tragă preșul de sub picioare premierului Ilie Bolojan. La „momentul adevărului”, referendumul care a semănat mai mult cu un congres, social-democrații au plecat de lângă prim-ministru. Înaintea ședinței, PNL și USR anunțau la unison că dacă PSD ia o astfel de decizie, Coaliția se rupe. Înainte ca referendumul să fie finalizat, conducerea PNL a intrat într-o ședință în care și-au arătat susținerea totală pentru prim-ministrul în funcție.

Citește și

ULTIMA ORĂ Crin Antonescu, surprins de votul PNL de a rupe coaliția cu PSD: Ne așteptăm la un guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS/ Vom avea un guvern aproape monocolor USR/Va fi un guvern TFL
15:17
Crin Antonescu, surprins de votul PNL de a rupe coaliția cu PSD: Ne așteptăm la un guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS/ Vom avea un guvern aproape monocolor USR/Va fi un guvern TFL
FLASH NEWS Bolojan explică metafora „șobolanii din cămară”. Cine erau și ce rodeau
14:42
Bolojan explică metafora „șobolanii din cămară”. Cine erau și ce rodeau
POLITICĂ Sorin Grindeanu comentează criza politică: „Există majorități în Parlament și fără PSD”
14:30
Sorin Grindeanu comentează criza politică: „Există majorități în Parlament și fără PSD”
STENOGRAME Pe Alina Gorghiu au lăsat-o nervii în ședința PNL: Nu suntem tembeli să votăm moțiunea împotriva propriului premier / PNL nu este pe val, suntem la 11-12%
14:21
Pe Alina Gorghiu au lăsat-o nervii în ședința PNL: Nu suntem tembeli să votăm moțiunea împotriva propriului premier / PNL nu este pe val, suntem la 11-12%
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță discuții cu grupurile care susțin actualul guvern – PNL, USR, UDMR, minorităţi: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliţie cu PSD”
14:11
Bolojan anunță discuții cu grupurile care susțin actualul guvern – PNL, USR, UDMR, minorităţi: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliţie cu PSD”
FLASH NEWS După o ședință cu scandal și țipete, liberalii au decis să îl susțină în continuare pe Bolojan. Ce rezoluție au adoptat
13:57
După o ședință cu scandal și țipete, liberalii au decis să îl susțină în continuare pe Bolojan. Ce rezoluție au adoptat
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Bacteria scarlatinei a fost găsită într-o mumie precolumbiană. De ce contează descoperirea?
CONTROVERSĂ Schimbări „istorice“ în Japonia, în mandatul lui Sanae Takaichi. Țara Soarelui Răsare va începe, în curând, să vândă arme în străinătate. Cum va fi posibil
15:23
Schimbări „istorice“ în Japonia, în mandatul lui Sanae Takaichi. Țara Soarelui Răsare va începe, în curând, să vândă arme în străinătate. Cum va fi posibil
LIFESTYLE Obiceiul banal, din timpul cinei, care ne distruge creierul fără să ne dăm seama, potrivit medicului Vlad Ciurea
15:13
Obiceiul banal, din timpul cinei, care ne distruge creierul fără să ne dăm seama, potrivit medicului Vlad Ciurea
FLASH NEWS Trump susține că Iranul a „încălcat” acordul de încetare a focului „de nenumărate ori”. Când expiră armistițiul dintre Washington și Teheran
14:41
Trump susține că Iranul a „încălcat” acordul de încetare a focului „de nenumărate ori”. Când expiră armistițiul dintre Washington și Teheran
ENERGIE Ucraina vrea să redeschidă conducta Drujba cu petrol rusesc către Ungaria chiar după ce alegerile au fost pierdute de Orban
14:33
Ucraina vrea să redeschidă conducta Drujba cu petrol rusesc către Ungaria chiar după ce alegerile au fost pierdute de Orban
ECONOMIE Surpriză de la BNR. În prima zi de criză politică în România, leul a crescut față de euro
14:02
Surpriză de la BNR. În prima zi de criză politică în România, leul a crescut față de euro
STENOGRAME Numărul doi din PNL, Dan Motreanu, consemnează despărțirea de PSD în timpul ședinței de partid. Ce spune liberalul
13:50
Numărul doi din PNL, Dan Motreanu, consemnează despărțirea de PSD în timpul ședinței de partid. Ce spune liberalul

