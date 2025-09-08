Reacția lui Nicușor Dan după atacurile din COALIȚIE: „Au libertatea să facă ce vor”

Președintele Nicușor Dan le transmite, luni, liderilor coaliției să fie „un bloc unit”. Șeful statului spune că, până la urmă, partidele din coaliție au „libertatea să facă ce vor”, dar să țină cont de situația în care sunt.

Declarațiile vin după săptămâni de tensionate între liderii coaliției, pen fondul construirii pachetului 2 de reforme.

„Nu e în regulă ca partidele din coaliție să se atace între ele. Asta e opinia mea. Bineînțeles că au libertatea să facă ce vor, numai că noi suntem într-o situație în care avem patru partide și minoritățile la guvernare și aceste partide iau niște măsuri, care au costuri sociale importante și atunci, în opinia mea, ar trebui să fie un bloc unit”, spune Nicușor Dan.

Președintele susține modalitatea aleasă de Bolojan pentru a-și trece pachetele de legi de Parlament, prin angajarea răspunderii. „O măsură necesară într-o perioadă de criză”, consideră el.

Nicușor Dan și-a dus fetița la școală, în prima zi, și a făcut aceste declarații, în stradă. Președintele nu a participat la festivitățile de deschidere a noului an școlar.

