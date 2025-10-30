Prima pagină » Știri politice » Reacția lui Sorin Grindeanu la acuzațiile liberalului Ciprian Ciucu privind un „blat PSD-AUR” la Capitală: Amestecă politicul cu administrația

Reacția lui Sorin Grindeanu la acuzațiile liberalului Ciprian Ciucu privind un „blat PSD-AUR” la Capitală: Amestecă politicul cu administrația

Olga Borșcevschi
30 oct. 2025, 15:04, Știri politice
Reacția lui Sorin Grindeanu la acuzațiile liberalului Ciprian Ciucu privind un „blat PSD-AUR” la Capitală: Amestecă politicul cu administrația
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu respinge afirmaţia lui Ciprian Ciucu privind un posibil blat PSD-AUR la Capitală, el arătând că, legat de Bucureşti, PSD are cel mai bun candidat, în persoana primarului Sectorului 4, Daniel Băluţă şi aici nu e vorba de politică. El a mai spus că ceea ce încearcă să facă acum Ciucu e să amestece politicul cu administraţia.

Sorin Grindeanu a fost întrebat la Gorj despre afirmaţia primarului PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, că îi este teamă că PSD o să facă blat cu AUR pe Capitală.

„Am văzut tot felul de teorii ale conspiraţiei în ultimele 24 de ore, incredibile chiar. Eu nu o să comentez ce spune Ciucu. Ciucu e în campania electorală în acest moment şi face declaraţii de toate tipurile, dar nici nu o să declar în fiecare zi cum că PSD-ul nu face nicio alianţă cu AUR. Să ştiţi că şi ieri l-am spus de vreo două ori, la colegii dumneavoastră din Parlament”, a arătat Grindeanu.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, viziteaza targul de Halloween „West Side Hallo Fest 2025”, organizat de Primaria Sectorului 6, pe digul Lacul Morii din Bucuresti, vineri, 24 octombrie 2025. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.

„Legat de Bucureşti, avem cel mai bun candidat şi aici nu e vorba de politică. La Bucureşti e nevoie de administraţie. Eu n-aş amesteca planurile. Ceea ce încearcă să facă acum Ciucu e să amestece politicul cu administraţia. Eu cred că bucureştenii au nevoie, în acest moment, de un om care a demonstrat că a făcut treabă bună, aşa cum a făcut Daniel la Sectorul 4, care e pregătit, ştie să facă administraţie şi care nu face politică. Asta e chestiunea pe care cred că ar trebui să o urmărească şi ar fi benefică pentru bucureştieni, dincolo de PSD, PNL, USR, AUR şi toate partidele politice. Hai să vedem cine e în stare să facă lucruri bune pentru Bucureşti şi vă spun eu că acel om e Daniel Băluţă”, a mai spus Grindeanu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

POLITICĂ Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan și pe miniștrii USR, după anunțul retragerii trupelor SUA: De 72 de ore e liniște
14:37
Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan și pe miniștrii USR, după anunțul retragerii trupelor SUA: De 72 de ore e liniște
POLITICĂ Fondatorul Paralela 45 a răbufnit la adresa lui Radu Miruță: „Pe vremuri, PROȘTII erau mai deștepți!”
13:57
Fondatorul Paralela 45 a răbufnit la adresa lui Radu Miruță: „Pe vremuri, PROȘTII erau mai deștepți!”
POLITICĂ Sorin Grindeanu denunță spiritul anti-american din Guvern: I-ați văzut cu toții și sunt în formă continuată
13:56
Sorin Grindeanu denunță spiritul anti-american din Guvern: I-ați văzut cu toții și sunt în formă continuată
FLASH NEWS 🚨 Bolojan trebuie să vină luni în Parlament să dea explicații pentru retragerea trupelor SUA din România. Decizia a fost luată de conducerea Camerei Deputaților
13:34
🚨 Bolojan trebuie să vină luni în Parlament să dea explicații pentru retragerea trupelor SUA din România. Decizia a fost luată de conducerea Camerei Deputaților
ACUM Bolojan o pune pe „aleasa” sa, Oana Gheorghiu, la treabă. Înainte să înceapă ședința de Guvern, Bolojan i-a urat „mult succes”
11:52
Bolojan o pune pe „aleasa” sa, Oana Gheorghiu, la treabă. Înainte să înceapă ședința de Guvern, Bolojan i-a urat „mult succes”
EXTERNE Nici Germania nu mai vrea să plătească ȘOMAJUL ucrainenilor. Nemulțumirile cresc
11:27
Nici Germania nu mai vrea să plătească ȘOMAJUL ucrainenilor. Nemulțumirile cresc
Mediafax
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
Digi24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți vor să se întoarcă
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Un monument din calcar, vechi de 1.400 de ani, dezvăluie o rară conducere feminină într-un oraș mayaș antic
EXTERNE Haosul a pus stăpânire pe Tanzania. Proteste violente au izbucnit chiar în ziua alegerilor. Aeroporturi luate cu asalt şi secţii de votare incendiate
15:04
Haosul a pus stăpânire pe Tanzania. Proteste violente au izbucnit chiar în ziua alegerilor. Aeroporturi luate cu asalt şi secţii de votare incendiate
HOROSCOP Horoscop 31 octombrie 2025. ZODIA care va avea succes
15:00
Horoscop 31 octombrie 2025. ZODIA care va avea succes
FLASH NEWS Americanii anunță că NU pleacă din Polonia. Decizia lui Trump de retragere a soldaților a fost doar pentru România
14:52
Americanii anunță că NU pleacă din Polonia. Decizia lui Trump de retragere a soldaților a fost doar pentru România
BREAKING NEWS Angajații Televiziunii Publice au fost anunțați că serverul actual al instituției va fi înlocuit și operat de către Serviciul SECRET de Telecomunicații Speciale. Gândul publică mesajul conducerii TVR către angajați
14:44
Angajații Televiziunii Publice au fost anunțați că serverul actual al instituției va fi înlocuit și operat de către Serviciul SECRET de Telecomunicații Speciale. Gândul publică mesajul conducerii TVR către angajați
BLACK FRIDAY Reduceri de Black Friday 2025. Unele magazine au furat startul
14:40
Reduceri de Black Friday 2025. Unele magazine au furat startul
PODCAST ALTCEVA Dr. Adrian Marinescu, invitat la „Altceva cu Adrian Artene”: Vom avea o nouă pandemie?!
14:32
Dr. Adrian Marinescu, invitat la „Altceva cu Adrian Artene”: Vom avea o nouă pandemie?!