Reacția lui Sorin Grindeanu la acuzațiile liberalului Ciprian Ciucu privind un „blat PSD-AUR” la Capitală: Amestecă politicul cu administrația

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu respinge afirmaţia lui Ciprian Ciucu privind un posibil blat PSD-AUR la Capitală, el arătând că, legat de Bucureşti, PSD are cel mai bun candidat, în persoana primarului Sectorului 4, Daniel Băluţă şi aici nu e vorba de politică. El a mai spus că ceea ce încearcă să facă acum Ciucu e să amestece politicul cu administraţia.

Sorin Grindeanu a fost întrebat la Gorj despre afirmaţia primarului PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, că îi este teamă că PSD o să facă blat cu AUR pe Capitală.

„Am văzut tot felul de teorii ale conspiraţiei în ultimele 24 de ore, incredibile chiar. Eu nu o să comentez ce spune Ciucu. Ciucu e în campania electorală în acest moment şi face declaraţii de toate tipurile, dar nici nu o să declar în fiecare zi cum că PSD-ul nu face nicio alianţă cu AUR. Să ştiţi că şi ieri l-am spus de vreo două ori, la colegii dumneavoastră din Parlament”, a arătat Grindeanu.

„Legat de Bucureşti, avem cel mai bun candidat şi aici nu e vorba de politică. La Bucureşti e nevoie de administraţie. Eu n-aş amesteca planurile. Ceea ce încearcă să facă acum Ciucu e să amestece politicul cu administraţia. Eu cred că bucureştenii au nevoie, în acest moment, de un om care a demonstrat că a făcut treabă bună, aşa cum a făcut Daniel la Sectorul 4, care e pregătit, ştie să facă administraţie şi care nu face politică. Asta e chestiunea pe care cred că ar trebui să o urmărească şi ar fi benefică pentru bucureştieni, dincolo de PSD, PNL, USR, AUR şi toate partidele politice. Hai să vedem cine e în stare să facă lucruri bune pentru Bucureşti şi vă spun eu că acel om e Daniel Băluţă”, a mai spus Grindeanu.

