Prima pagină » Actualitate » Ciprian Ciucu îi ia partea vicepremierului propus de Bolojan, care l-a numit pe Trump „golan”: „E cod roșu de SLUGĂRNICIE”

Ciprian Ciucu îi ia partea vicepremierului propus de Bolojan, care l-a numit pe Trump „golan”: „E cod roșu de SLUGĂRNICIE”

Bianca Dogaru
29 oct. 2025, 10:35, Actualitate
Ciprian Ciucu îi ia partea vicepremierului propus de Bolojan, care l-a numit pe Trump „golan”: „E cod roșu de SLUGĂRNICIE”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, reacționează după valul de critici declanșat de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Liberalul consideră exagerate atacurile la adresa cofondatoarei „Dăruiește Viață” și spune că România a ajuns într-un „cod roșu de slugărnicie”.

Declarația vine după ce mai mulți lideri PSD, printre care Sorin Grindeanu și Daniel Zamfir, i-au cerut premierului Ilie Bolojan să-și retragă propunerea pentru postul de viceprim-ministru, din cauza unei postări vechi în care Oana Gheorghiu îl criticase dur pe Donald Trump și pe vicepreședintele american, JD Vance.

Profimedia

„Cum să te iei în acest fel de un om care a făcut atât de mult bine?! Cum să dai într-o doamnă care a construit în București, din donațiile oamenilor, un spital nou nouț pentru copiii bolnavi de cancer? Ce ați făcut dvs. în viață atât de important încât să atacați politic în acestă direcție? Cum puteți crede că după un asemenea atac, oamenii vor rămâne impasibili?”, a scris Ciucu pe pagina personală de Facebook.

Primarul liberal amintește că 350.000 de oameni au donat pentru construirea Spitalului de Copii „Dăruiește Viață” și spune că Oana Gheorghiu merită respect, nu linșaj politic.

ALEXANDRA PANDREA / MEDIAFAX FOTO

„Înainte de a fi ales de către președintele Trump în funcția de vicepreședinte, domnul JD Vance a spus despre acesta niște lucruri mai grave. Și cu toate astea, domnul Trump l-a iertat și l-a ales cu inima deschisă drept partener politic. În acestă logică, chiar îi cereți domnului Vance să plece? E cod roșu de slugărnicie și lipsă de demnitate care tocmai a trezit o imensă furie în oameni. Cel mai mare risc la adresa relației cu Statele Unite și cu lumea civilizată este corupția dublată de privilegiile pe care vreți să le protejați pe spinarea investitorilor onești și a tuturor românilor,” a mai adăugat acesta. 

Oana Gheorghiu a fost propusă de premierul Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier, în locul lui Dragoș Anastasiu, care a demisionat în urmă cu câteva luni.

Controversa a izbucnit după ce, într-o postare din februarie, aceasta îi numise pe Donald Trump și JD Vance „doi golani ajunși la Casa Albă”. Liderii PSD acuză astfel, că numirea sa compromite relația dintre România și Statele Unite.

Surse foto: Mediafax foto / Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

NEWS ALERT Moșteanu spune că luni a aflat de retragerea trupelor, cu toate că americanii au anunțat încă din februarie
12:05
Moșteanu spune că luni a aflat de retragerea trupelor, cu toate că americanii au anunțat încă din februarie
ULTIMA ORĂ Mai mulți bărbați, aflați în aproprierea mitingului din Piața Victoriei, percheziționați de jandarmi. Un briceag și o lamă găsite asupra lor
11:45
Mai mulți bărbați, aflați în aproprierea mitingului din Piața Victoriei, percheziționați de jandarmi. Un briceag și o lamă găsite asupra lor
ULTIMA ORĂ Poate fi Oana Gheorghiu în guvern, după ce PSD și alți lideri au cerut retragerea? Răspunsul ministrului Ionuț Moșteanu la întrebarea GÂNDUL: “Cu siguranță ne va reprezenta cu capul sus”
11:37
Poate fi Oana Gheorghiu în guvern, după ce PSD și alți lideri au cerut retragerea? Răspunsul ministrului Ionuț Moșteanu la întrebarea GÂNDUL: “Cu siguranță ne va reprezenta cu capul sus”
LIFESTYLE Cea mai simplă rețetă de tartă de struguri a Alinei Laufer. Cum pregătești un desert delicios de toamnă
11:16
Cea mai simplă rețetă de tartă de struguri a Alinei Laufer. Cum pregătești un desert delicios de toamnă
NEWS ALERT Moșteanu: Soldații americani sunt plecați deja, au fost în jur de 1000
11:09
Moșteanu: Soldații americani sunt plecați deja, au fost în jur de 1000
Mediafax
Plângere penală în scandalul legat de moștenirea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe fiul fostului soț că încearcă să „deturneze” 800.000 €
Digi24
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de o încercare de mușamalizare
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek cu cei 350.000 € din despăgubiri: 'Am cumpărat case, terenuri și…'
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Adevarul
Ucraina a aruncat în aer un baraj rusesc și a lăsat trupele lui Putin izolate
Mediafax
România, informată oficial de SUA cu privire la retragerea unor trupe americane. Moșteanu: Aș fi vrut să nu fie așa!
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Cancan.ro
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cercetătorii au reușit să inverseze boala Alzheimer cu „medicamente supramoleculare”
POLITICĂ George Simion punctează retragerea americanilor: Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA
12:02
George Simion punctează retragerea americanilor: Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA
VIDEO Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”
11:55
Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”
EXTERNE Melania Trump decorează ce a mai rămas din Casa Albă pentru Halloween. Cât de „înfricoșător“ va arăta peluza de sud în acest an
11:34
Melania Trump decorează ce a mai rămas din Casa Albă pentru Halloween. Cât de „înfricoșător“ va arăta peluza de sud în acest an
Ionuț Moșteanu, după anunțul retragerii de trupe americane: Nu se discută despre armată obligatorie
11:22
Ionuț Moșteanu, după anunțul retragerii de trupe americane: Nu se discută despre armată obligatorie
ACTUALITATE Adrian Severin: „Într-o DEMOCRAȚIE bazată pe echilibrul puterilor în stat, nimeni nu-și poate permite să facă ce-i trece prin cap”
11:00
Adrian Severin: „Într-o DEMOCRAȚIE bazată pe echilibrul puterilor în stat, nimeni nu-și poate permite să facă ce-i trece prin cap”
CINEMA Furie la Pentagon din cauza celui mai nou film de pe Netflix. „A House of Dynamite” imaginează un eșec al scutului anti-rachetă al SUA
10:48
Furie la Pentagon din cauza celui mai nou film de pe Netflix. „A House of Dynamite” imaginează un eșec al scutului anti-rachetă al SUA