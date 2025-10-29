Ciprian Ciucu îi ia partea vicepremierului propus de Bolojan, care l-a numit pe Trump „golan”: „E cod roșu de SLUGĂRNICIE”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, reacționează după valul de critici declanșat de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Liberalul consideră exagerate atacurile la adresa cofondatoarei „Dăruiește Viață” și spune că România a ajuns într-un „cod roșu de slugărnicie”.

Declarația vine după ce mai mulți lideri PSD, printre care Sorin Grindeanu și Daniel Zamfir, i-au cerut premierului Ilie Bolojan să-și retragă propunerea pentru postul de viceprim-ministru, din cauza unei postări vechi în care Oana Gheorghiu îl criticase dur pe Donald Trump și pe vicepreședintele american, JD Vance.

„Cum să te iei în acest fel de un om care a făcut atât de mult bine?! Cum să dai într-o doamnă care a construit în București, din donațiile oamenilor, un spital nou nouț pentru copiii bolnavi de cancer? Ce ați făcut dvs. în viață atât de important încât să atacați politic în acestă direcție? Cum puteți crede că după un asemenea atac, oamenii vor rămâne impasibili?”, a scris Ciucu pe pagina personală de Facebook.

Primarul liberal amintește că 350.000 de oameni au donat pentru construirea Spitalului de Copii „Dăruiește Viață” și spune că Oana Gheorghiu merită respect, nu linșaj politic.

„Înainte de a fi ales de către președintele Trump în funcția de vicepreședinte, domnul JD Vance a spus despre acesta niște lucruri mai grave. Și cu toate astea, domnul Trump l-a iertat și l-a ales cu inima deschisă drept partener politic. În acestă logică, chiar îi cereți domnului Vance să plece? E cod roșu de slugărnicie și lipsă de demnitate care tocmai a trezit o imensă furie în oameni. Cel mai mare risc la adresa relației cu Statele Unite și cu lumea civilizată este corupția dublată de privilegiile pe care vreți să le protejați pe spinarea investitorilor onești și a tuturor românilor,” a mai adăugat acesta.

Oana Gheorghiu a fost propusă de premierul Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier, în locul lui Dragoș Anastasiu, care a demisionat în urmă cu câteva luni.

Controversa a izbucnit după ce, într-o postare din februarie, aceasta îi numise pe Donald Trump și JD Vance „doi golani ajunși la Casa Albă”. Liderii PSD acuză astfel, că numirea sa compromite relația dintre România și Statele Unite.

