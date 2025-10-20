Reacția lui Victor Ponta după decizia CCR privind pensiile magistraților: România are mare nevoie de reforme, dar nu „hei-rup”

După ce Curtea Constituțională a României a respins reforma pensiilor magistraților, fostul premier Victor Ponta a reacționat, avertizând că România traversează „o criză economică și socială profundă, iar de astăzi și o criză instituțională”.

Victor Ponta a declarat că țara are mare nevoie de reforme, însă acestea trebuie făcute de profesioniști — oameni competenți, cu experiență și cu o înțelegere reală a complexității situației din România.

Fostul premier a subliniat că „nimic serios și de durată nu se poate face hei-rup, cu japca, prin propagandă sau prin ședințe de partid”.

„România se află într-o criză economică și socială profundă, iar de astăzi și într-o criză instituțională. Iar românii nu văd deloc că cei aflați în fruntea țării știu și pot să ne scoată din această criză”, a adăugat Ponta.

Curtea Constituțională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, și a stabilit că actul normativ este neconstituțional.

