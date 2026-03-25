Robert Fico vine în România. Premierul slovac se întâlnește cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Uniunea Democratică a Slovacilor din România (UDSR), Robert Fico, prim-ministrul Guvernului Republicii Slovace, va efectua vineri, 27 martie, o vizită oficială în România, la București și Oradea. Din delegația premierului slovac vor face parte și ministrul Apărării, Robert Kaliňák, precum și ministrul Culturii, Martina Šimkovičová, menționează sursa citată.

„Vizita are o semnificație deosebită, marcând prima prezență oficială a unui prim-ministru slovac în comunitățile slovace din România”, se arată în comunicatul transmis de deputatul Merka Adrian-Miroslav, președintele UDSR.

Robert Fico vine în România și va avea întâlniri oficiale cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Potrivit aceleiași surse, premierul slovac va fi primit de președintele României și va avea o întâlnire oficială la Palatul Victoria cu prim-ministrul Ilie Bolojan. De altfel, membrii delegației guvernamentale slovace vor purta discuții bilaterale cu omologii lor din Executivul român.

În aceeași zi, de la ora 16:30, Ilie Bolojan, alături de delegația slovacă, va fi primit la Primăria Municipiului Oradea, în Sala „Traian Moșoiu”, unde va avea loc o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din județele Arad, Bihor, Cluj, Satu Mare, Sălaj și Timiș.

La evenimentul organizat la Oradea sunt așteptați peste 100 de membri ai comunității slovace din România, inclusiv conducerea UDSR, reprezentanți ai cultelor religioase slovace (romano-catolic și evanghelic luteran), preoți, inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ cu predare în limba slovacă, lideri ai organizațiilor locale ale UDSR și reprezentanți ai administrației publice locale.

AUTORUL RECOMANDĂ