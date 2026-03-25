Robert Fico vine în România. Premierul slovac se întâlnește cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Uniunea Democratică a Slovacilor din România (UDSR), Robert Fico, prim-ministrul Guvernului Republicii Slovace, va efectua vineri, 27 martie, o vizită oficială în România, la București și Oradea. Din delegația premierului slovac vor face parte și ministrul Apărării, Robert Kaliňák, precum și ministrul Culturii, Martina Šimkovičová, menționează sursa citată.

„Vizita are o semnificație deosebită, marcând prima prezență oficială a unui prim-ministru slovac în comunitățile slovace din România”, se arată în comunicatul transmis de deputatul Merka Adrian-Miroslav, președintele UDSR.

Potrivit aceleiași surse, premierul slovac va fi primit de președintele României și va avea o întâlnire oficială la Palatul Victoria cu prim-ministrul Ilie Bolojan. De altfel, membrii delegației guvernamentale slovace vor purta discuții bilaterale cu omologii lor din Executivul român.

În aceeași zi, de la ora 16:30, Ilie Bolojan, alături de delegația slovacă, va fi primit la Primăria Municipiului Oradea, în Sala „Traian Moșoiu”, unde va avea loc o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din județele Arad, Bihor, Cluj, Satu Mare, Sălaj și Timiș.

La evenimentul organizat la Oradea sunt așteptați peste 100 de membri ai comunității slovace din România, inclusiv conducerea UDSR, reprezentanți ai cultelor religioase slovace (romano-catolic și evanghelic luteran), preoți, inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ cu predare în limba slovacă, lideri ai organizațiilor locale ale UDSR și reprezentanți ai administrației publice locale.

Nicușor Dan, întâlnire cu delegația OMV Petrom în plină criză: „Am abordat și tema prețurilor la combustibili. Importăm 80% din țițeiul necesar”

Nicușor Dan și-a luat celebrul carnețel și la întâlnirea cu secretarul general al NATO. Președintele e nedezlipit de “talismanul” său

EXCLUSIV Printre dovlecei, obiecte de uz casnic şi recreere o dată pe an, 7 senatoare au aruncat în coşul minim al românilor şi 30 de prezervative. Pe an
17:36
Printre dovlecei, obiecte de uz casnic şi recreere o dată pe an, 7 senatoare au aruncat în coşul minim al românilor şi 30 de prezervative. Pe an
FLASH NEWS Grindeanu cere o viteză mai mare pentru aplicarea măsurilor privind stabilizarea prețurilor carburanților și energiei: Faceți-vă treaba ca Guvern!
16:17
Grindeanu cere o viteză mai mare pentru aplicarea măsurilor privind stabilizarea prețurilor carburanților și energiei: Faceți-vă treaba ca Guvern!
FLASH NEWS Diana Buzoianu, în război cu noul director Romsilva. „Nu cred că va livra nicio reformă de bună voie”
16:03
Diana Buzoianu, în război cu noul director Romsilva. „Nu cred că va livra nicio reformă de bună voie”
FLASH NEWS Grindeanu, nemulțumit de partenerii de coaliție: Am văzut „bezele” trimise de reprezentații PNL către AUR. Să spună că nu vor
15:05
Grindeanu, nemulțumit de partenerii de coaliție: Am văzut „bezele” trimise de reprezentații PNL către AUR. Să spună că nu vor
REACȚIE Grindeanu îl atacă pe Bolojan cu ajutorul sindicatelor: Principala nemulțumire este lipsa dialogului real cu premierul
14:07
Grindeanu îl atacă pe Bolojan cu ajutorul sindicatelor: Principala nemulțumire este lipsa dialogului real cu premierul
EVENIMENT 20 de ani de American Spaces în România. Ambasada SUA la București inaugurează expoziția „Founders Museum”
13:16
20 de ani de American Spaces în România. Ambasada SUA la București inaugurează expoziția „Founders Museum”
Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Cancan.ro
Prezentatoarea de la 'Vobește lumea' a DIVORȚAT după 7 ani de căsnicie. Nimeni nu se aștepta la asta!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre PROBLEMELE din familie: 'E imposibil...
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ai făcut accident? În 2026 uite cum scapi de tot chinul cu asigurările
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Carl Rogers, omul care a crezut că fiecare dintre noi merită să devină „varianta cea mai bună”

