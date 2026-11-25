Camera Deputaților dezbate miercuri, 25 noiembrie, moțiunea simplă inițiată de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Parlamentarii celor două formațiuni îi reproșează acestuia modul în care gestionează sistemul sanitar și invocă probleme precum lipsa unor medicamente, întârzierile la plata concediilor medicale și blocajele în derularea investițiilor prin PNRR.

Update: USR a adus pancarte cu mesajul „Demisia” la dezbaterea moțiunii simple împotriva lui Alexandru Rogobete.

Update: Diana Buzoianu, replică pentru Rogobete: „Domnule Rogobete, palatul devine circ când clovnul intră în palat crezându-se rege. După ce am depus moțiunea, ați venit cu tristețea omului neînțeles să ne spuneți că tot răul ăsta vi se întâmplă pentru că ați deranjat. Ați deranjat, dar nu oamenii pe care credeți dumneavoastră că i-ați deranjat”

Update: Rogobete: „Cine mă critică astăzi și se dă indignat în Parlament că ne pasă de pacienți sunt cei care până acum patru săptămâni aplaudau tăierile făcute de Bolojan în sistemul de sănătate.

Mă adresez pacienților din România: sistemul de sănătate nu este unul perfect, mai sunt multe de făcut, dar nu mai folosiți drama pacienților pentru a purta lupte politice și pentru a mai crește câteva puncte electorale.

Nu am declarat niciodată că avem de toate. Este o tentativă jenantă de manipulare prin asocierea mea cu tragedia de acum 11 ani.

Este rușinos, stimați colegi din USR, să mergeți în această direcție”, a transmis Rogobete.

Update: Rogobete susține că moțiunea a fost scrisă de Vlad Voiculescu: „N-ați găsit pe altul să scrie moțiunea decât pe Vlad Voiculescu, urmărit penal că a cumpărat vaccinuri pentru patru generații?”

Update: Alexandru Rogobete a luat cuvântul: „Pentru o secundă am crezut că sunt într-o sală de circ, apoi brusc mi-am adus aminte că se află USR-ul în sală și unde este USR-ul nu poate fi decât circ.

Am luat nota asupra textului moțiunii simple împotriva mea și m-am bucurat să constat că nu este demonstrată nicio abatere administrativă a mea care să justifice această moțiune.

Mai fac o constatare: se pare că nu reușesc să coabitez cu USR și cu USR-ul din PNL.

În 2023 și 2024, atunci când PNL-ul se afla în coaliție cu PSD-ul, foarte mulți dintre voi, cei prezenți, ați venit la mine pentru a vă sprijini în realizarea proiectelor voastre la nivel local, în domeniul sănătății, și am făcut-o de fiecare dată”.

Știre inițială

Intitulată „Un pacient nu poate înghiți un tabel. Un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic!”, moțiunea a fost introdusă pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților, cu dezbatere programată pentru ora 10:00.

Inițiatorii susțin că ministrul Sănătății acordă prea multă atenție aparițiilor publice și promovării propriei imagini, în detrimentul rezolvării problemelor cu care se confruntă pacienții și unitățile medicale.

Printre principalele critici se află construcția bugetului Sănătății pentru anul 2026, dar și datoriile de 4,7 miliarde de lei acumulate pentru plata concediilor medicale. Semnatarii documentului reclamă, totodată, absența unui sistem eficient prin care farmaciile să poată semnala lipsa anumitor medicamente.

Investițiile prin PNRR, printre motivele invocate în moțiune. Scandalul medicamentelor, un alt reproș adus ministrului

O altă temă abordată de parlamentarii PNL și USR este reprezentată de proiectele de modernizare și construire a spitalelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit moțiunii, din cele 27 de spitale incluse inițial în program, numai opt au mai rămas pe lista unităților finanțate prin acest mecanism. Inițiatorii îi impută ministrului situația proiectelor și modul în care au fost gestionate investițiile din sistemul sanitar.

Lipsa unor medicamente necesare pacienților oncologici și persoanelor cu afecțiuni psihice se numără, de asemenea, printre problemele semnalate în document. Semnatarii critică faptul că Ministerul Sănătății nu ar fi pus la punct un mecanism funcțional de raportare a medicamentelor indisponibile în farmacii și acuză instituția că a prezentat statistici, fără să ofere soluții concrete.

Disputa a luat amploare după ce jurnalista Liliana Ruse a reclamat că nu poate găsi unul dintre medicamentele de care are nevoie. Ulterior, acesta le-a cerut scuze pacienților pentru situația creată. PNL și USR au anunțat atunci că pregătesc o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, demersul ajungând miercuri în dezbaterea plenului Camerei Deputaților.