20 nov. 2025, 16:40, Știri politice
UPDATE: Sancțiunile intră în vigoare pe 21 noiembrie pentru rafinărie și pe 13 decembrie pentru benzinării.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Guvernul, prin vocea purtătorului de cuvânt, Ioana Dogioiu, anunță că se pregătește un OUG pentru a aplica sancțiuni împotriva Lukoil. Este prima acțiune luată de Guvern în acest sens. Până acum, miniștrii dădeau mingea de la unul la altul – „nu e în competența ministerului meu”. Se pare că mingea era în curtea Oanei Țoiu în tot acest timp. 

„În privinta Lukoil, ceea ce vă pot spune este că Romania va fi solidară în aplicarea sancțiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect, cel mai probabil de ordonanță, care va stabili un mecanism general aplicabil in situații de acest fel. De acest subiect se ocupa un grup de lucru coordonat de ministerul de Externe”, spune Ioana Dogioiu.

