România publică măsurile pe care vrea să le ia pe aplicarea sancțiunilor Lukoil: instituie un mecanism de „supraveghere extinsă”

26 nov. 2025, 15:05, Știri politice
Foto Facebook Petrotel Lukoil

A fost adoptat OUG-ul privind sancțiunile internaționale. Legea clarifică mecanismele de cooperare și coordonare între autoritățile implicate în aplicarea acestor sancțiunilor. Totodată, stabilește și cadrul penal pentru persoanele fizice și juridice care sprijină entități sancționate. Este practic un mecanism de supraveghere extinsă în cazul în care impactul economic semnificativ nu este produs de incidența măsurilor restrictive obligatorii pentru România asupra unei persoane juridice din România. Proiectul legislativ a fost pregătit de autorități ca reacție la sancțiunile dure impuse de Statele Unite gigantului petrolier rus Lukoil.

„(3) Prezenta ordonanță de urgență reglementează și mecanismele care pot fi instituite la nivelul persoanelor juridice din România ca urmare a implementării sancțiunilor internaționale prevăzute la alin. (1) sau ca urmare a efectelor produse pe teritoriul României de sancțiunile unilaterale ale altor state, care nu sunt obligatorii pentru România.”, se arată în lege.

Impactul acestor efecte este semnificativ, spre exemplu, atunci când provoacă distorsionarea unui sector al economiei României, afectarea activității unui operator important pe piața română în așa măsură încât suplinirea activității acestuia ar presupune creșterea semnificativă a prețurilor pieței sau când periclitează securitatea energetică a României.

Care sunt măsurile pe care le poate lua Guvernul

Guvernul va putea adopta, din oficiu sau la cererea persoanei juridice afectate, o hotărâre prin care să constate impactul economic semnificativ al efectelor produse asupra economiei pe teritoriul României de aceste sancțiuni și să instituie un regim de supraveghere extinsă asupra acesteia.

În această situație, Guvernul României poate adopta, din oficiu sau la cerere, o hotărâre de Guvern, inclusiv la cererea persoanei juridice afectate, prin care constată:

1. impactul economic semnificativ al efectelor produse asupra economiei pe teritoriul României de aceste sancțiuni
2. hotărăște instituirea supravegherii extinse
3. desemnează un reprezentant care să exercite calitatea de supraveghetor, stabilind drepturile, obligațiile și atribuțiile acestuia
4. stabilește persoana juridică față de care se instituie supravegherea extinsă
5. stabilește orice elemente necesare pentru derularea eficientă a supravegherii extinse, inclusiv identificarea persoanelor și/sau entităților desemnate care fac obiectul sancțiunilor unilaterale adoptate de către alte state și în raport cu care persoana juridică față de care se instituie supravegherea extinsă nu poate derula operațiuni de natură comercială/contractuală

Măsura supravegherii extinse se revocă prin hotărâre de Guvern dacă situația care a determinat impunerea acesteia a încetat, dacă Guvernul apreciază că măsura nu se mai justifică sau dacă persoana juridică a încălcat regimul supravegherii extinse.

