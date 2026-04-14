Vești importante pentru românii care au simțit pe pielea lor explozia ratelor din ultimii ani. Deputatul Alexandru Dimitriu, de la USR, a depus un proiect de lege care promite să simplifice drumul către despăgubiri pentru cei afectați de creșterea ROBOR.

Inițiativa vine după suspiciuni legate de posibile înțelegeri între bănci, semnalate într-o investigație a Consiliul Concurenței. Pe scurt, nu mai e vorba doar despre amenzi pentru bănci, ci despre bani înapoi pentru cei care au plătit mai mult.

„Românii și statul trebuie să poată recupera mai ușor ce au pierdut. În 2022, ROBOR a crescut de mai multe ori într-un timp foarte scurt, iar ratele pentru milioane de oameni aproape s-au dublat”, spune Dimitriu.

Cât ne-a costat creșterea ROBOR

Datele prezentate odată cu proiectul arată dimensiunea problemei. O creștere cu doar un punct procentual a ROBOR ar însemna, lunar:

aproximativ 58 de milioane de lei în plus de la populație

137 de milioane de lei de la firme

29 de milioane de lei de la administrațiile locale

În total, factura ajunge la circa 225 de milioane de lei pe lună. Pe an, suma sare de 2,5 miliarde de lei.

Iar în 2022, ROBOR ar fi urcat cu peste șase puncte procentuale.

”Nu vorbim doar despre sancțiuni pentru bănci, așa cum, probabil, va da Consiliul Concurenței. Este crucial să vorbim despre despăgubiri reale pentru cei care au plătit deja. În 2022, ROBOR a crescut de câteva ori într-un interval foarte scurt, iar pentru milioane de români ratele aproape s-au dublat”, declară deputatul Dimitriu.

Ce ar schimba noul proiect

Proiectul modifică legislația actuală, mai exact OUG 170/2020, și introduce câteva idei-cheie:

oamenii afectați pot merge împreună în instanță, nu separat

procedurile devin mai clare și mai accesibile

șansele de a recupera prejudiciile cresc

În plus, Ministerul Finanțelor ar primi un rol mai activ. Instituția ar putea acționa în numele statului pentru a recupera banii pierduți de autorități și administrații locale.

Dacă proiectul trece de Parlament, românii ar avea un instrument mai puternic în fața băncilor. Practic, nu doar că se discută despre sancțiuni, ci despre despăgubiri concrete pentru cei care au plătit rate mai mari.

