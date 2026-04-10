Un lider PSD acuză „înțelegeri” între bănci. Ce lege propune acesta pentru a opri abuzurile asupra ratelor românilor

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, lansează o ofensivă dură împotriva sistemului bancar și a Consiliului Concurenței, în contextul în care investigația privind o posibilă înțelegere pentru fixarea indicelui ROBOR intră în linie dreaptă.

Daniel Zamfir susține că băncile au acționat coordonat pentru a menține dobânzi ridicate și critică autoritățile pentru lipsa de fermitate.

„Consiliul Concurenței pare că finalizează o investigație care privește o înțelegere a băncilor privind ROBOR-ul. Nimic nou, de fapt. De mulți ani am semnalat lucrul ăsta, chiar am condus o Comisie de anchetă în Senat in 2022 care a dus la introducerea IRCC.Atunci, președintele Chirițoiu n-a avut “cojones” sa meargă până la capăt să sancționeze băncile. Nu cred că va face nimic nici de data aceasta”, a scris Zamfir pe Facebook.

Propunerea unui nou proiect legislativ

Senatorul anunță pregătirea unui proiect de lege similar cu „darea în plată”, menit să protejeze clienții pe care îi consideră victime ale sistemului financiar.

„Am pregătit un proiect de lege care să facă dreptate oamenilor jecmăniți de bănci. O lege, ca și legea dării în plata, care nu are culoare politică! Cum și dreptatea nu e nici de stânga nici de dreapta, nici chiar neo-marxistă sau suveranistă! Nu o sa reușim în lupta cu băncile? Așa spuneau toți și in cazul legii dării în plata! Keep watching me.”

Consiliul Concurenței se află aproape de finalizarea dosarului deschis în 2022. Inspectorii au analizat corespondențe interne, telefoane și mesaje ale dealerilor de la cele mai mari bănci din România pentru a găsi dovezi ale unei înțelegeri de tip cartel.

Raportul preliminar a ajuns deja la bănci, iar o decizie finală este așteptată în perioada mai-iunie 2026. Dacă neregulile se confirmă, sancțiunile pot ajunge la 10% din cifra de afaceri, ceea ce reprezintă sume uriașe pentru bănci precum Banca Transilvania, BCR sau BRD.

