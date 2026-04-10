Prima pagină » Actualitate » Un lider PSD acuză „înțelegeri” între bănci. Ce lege propune acesta pentru a opri abuzurile asupra ratelor românilor

Bianca Dogaru
Galerie Foto 2

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, lansează o ofensivă dură împotriva sistemului bancar și a Consiliului Concurenței, în contextul în care investigația privind o posibilă înțelegere pentru fixarea indicelui ROBOR intră în linie dreaptă.

Consiliul Concurenței

Daniel Zamfir susține că băncile au acționat coordonat pentru a menține dobânzi ridicate și critică autoritățile pentru lipsa de fermitate.

„Consiliul Concurenței pare că finalizează o investigație care privește o înțelegere a băncilor privind ROBOR-ul. Nimic nou, de fapt. De mulți ani am semnalat lucrul ăsta, chiar am condus o Comisie de anchetă în Senat in 2022 care a dus la introducerea IRCC.Atunci, președintele Chirițoiu n-a avut “cojones” sa meargă până la capăt să sancționeze băncile. Nu cred că va face nimic nici de data aceasta”, a scris Zamfir pe Facebook.

Propunerea unui nou proiect legislativ

Senatorul anunță pregătirea unui proiect de lege similar cu „darea în plată”, menit să protejeze clienții pe care îi consideră victime ale sistemului financiar.

„Am pregătit un proiect de lege care să facă dreptate oamenilor jecmăniți de bănci. O lege, ca și legea dării în plata, care nu are culoare politică! Cum și dreptatea nu e nici de stânga nici de dreapta, nici chiar neo-marxistă sau suveranistă! Nu o sa reușim în lupta cu băncile? Așa spuneau toți și in cazul legii dării în plata! Keep watching me.”

Consiliul Concurenței se află aproape de finalizarea dosarului deschis în 2022. Inspectorii au analizat corespondențe interne, telefoane și mesaje ale dealerilor de la cele mai mari bănci din România pentru a găsi dovezi ale unei înțelegeri de tip cartel.

Raportul preliminar a ajuns deja la bănci, iar o decizie finală este așteptată în perioada mai-iunie 2026. Dacă neregulile se confirmă, sancțiunile pot ajunge la 10% din cifra de afaceri, ceea ce reprezintă sume uriașe pentru bănci precum Banca Transilvania, BCR sau BRD.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Digi24
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze costurile energiei în Marea Britanie
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Adevarul
Cine a câștigat și cine a pierdut în negocierea pentru șefii parchetelor. Fost consilier prezidențial: „Putem specula că în pachet au intrat și șefii serviciilor”
Mediafax
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
Trump. despre influencerii MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”. Ce spune despre Brigitte Macron
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Ciudata personalitate a doctorului Carol Davila
FLASH NEWS Șeful NATO explică de ce l-a numit „tati” pe Trump, la un summit de anul trecut. „O să trăiesc cu asta pentru tot restul vieții”
14:31
Șeful NATO explică de ce l-a numit „tati” pe Trump, la un summit de anul trecut. „O să trăiesc cu asta pentru tot restul vieții”
EXCLUSIV Fostul șef SIE Silviu Predoiu: Nu avem președinte/Aprobă măsuri fără să înțeleagă de ce/A fost găsit ca instrument util
14:01
Fostul șef SIE Silviu Predoiu: Nu avem președinte/Aprobă măsuri fără să înțeleagă de ce/A fost găsit ca instrument util
FLASH NEWS Americanii ar putea asista la confruntarea secolului: Fiul lui Biden îi provoacă pe fiii lui Trump la o luptă în cușcă. Când ar avea loc
13:45
Americanii ar putea asista la confruntarea secolului: Fiul lui Biden îi provoacă pe fiii lui Trump la o luptă în cușcă. Când ar avea loc
SPORT Mesajul TULBURĂTOR al lui Florin Răducioiu în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: „Bună dimineaţa, Nea Mircea!”
13:09
Mesajul TULBURĂTOR al lui Florin Răducioiu în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: „Bună dimineaţa, Nea Mircea!”
FLASH NEWS Reuters: Șeful NATO, Mark Rutte, le-a transmis aliaților că Trump dorește angajamente „concrete“ privind Strâmtoarea Ormuz în câteva zile
12:54
Reuters: Șeful NATO, Mark Rutte, le-a transmis aliaților că Trump dorește angajamente „concrete“ privind Strâmtoarea Ormuz în câteva zile

Cele mai noi

Trimite acest link pe