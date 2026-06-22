Olivia-Diana Morar, propunerea de vicepremier fără portofoliu în Guvernul Veștea, a făcut parte din staff-ul de campanie al lui Nicușor Dan

Fosta deputată PNL, în legislatura 2020-2024, Olivia-Diana Morar, este nominalizată oficial pentru funcția de viceprim-ministru în noul Cabinet condus de Adrian Veștea. Morar a lucrat în echipa de campanie a lui Nicușor Dan, la alegerile prezidențiale din 2025. De profesie avocat, Olivia-Diana Morar a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a profesat în cadrul Baroului Bistrița-Năsăud. Este cunoscută ca fiind o apropiată a lui Ludovic Orban.

Cine este Olivia- Diana Morar

Structura noului Guvern, propus de premierul desemnat Adrian Veștea, o include pe lista nominalizărilor pentru funcția de viceprim-ministru pe Olivia-Diana Morar. Cu o carieră în mediul juridic și în cel politic, ea revine în structurile guvernamentale centrale, după ce a ocupat anterior funcții executive și legislative. Nominalizarea sa aduce în atenție parcursul său profesional, colaborările anterioare din administrația locală a Capitalei și relațiile politice cu funcționari din cadrul Administrației Prezidențiale și ai consiliilor județene, scrie Libertatea.

Intrarea sa în administrația centrală a avut loc în perioada Guvernului Orban, când a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Justiției. La alegerile parlamentare din 2020, Morar a obținut un mandat de deputat în Parlamentul României, pe listele PNL. Din 2024, aceasta s-a alăturat partidului lui Ludovic Orban, Forța Dreptei.

În cadrul activității legislative de la Camera Deputaților, a activat ca membru în Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și în Comisia pentru statutul deputaților și senatorilor.

Diana Morar, colaboratoarea lui Nicușor Dan

Parcursul recent al Dianei Morar este marcat de colaborarea cu fostul primar general al Capitalei. Olivia Morar a făcut parte din stafful de campanie al lui Nicușor Dan, la alegerile prezidențiale din 2025. Lista de miniștri pentru Guvernul Veștea include și alți oficiali care au activat în administrația Primăriei Generale, un exemplu fiind Marian Bârgău, fost consilier local și director numit de Nicușor Dan, nominalizat de asemenea în noua echipă guvernamentală. Potrivit surselor Libertatea.ro, susținerea profesională pentru promovarea Dianei Morar în funcția de vicepremier este asociată cu Andreea Miu. Miu a exercitat atribuțiile de șefă de cabinet a lui Nicușor Dan la Primăria Municipiului București, făcând ulterior trecerea către administrația centrală unde a preluat conducerea Secretariatului din cadrul Administrației Prezidențiale.

Ce avere are Olivia Diana Morar

Conform declarațiilor de avere depuse în cadrul Camerei Deputaților, Olivia-Diana Morar deține mai multe proprietăți imobiliare, dobândite prin cumpărare sau succesiune.

Are 13 terenuri în proprietate, deținute integral sau sub formă de cotă-parte în București, Bistrița, Constanța, Bihor, Satu Mare, Timiș și Cluj. De asemenea Diana Morar deține 19 spații de locuit: apartamente, case și spații comerciale sau de producție, localizate de asemenea în centre urbane importante precum București, Oradea, Timișoara, Constanța, Satu Mare, Bistrița și Turda.

La capitolul active financiare și investiții, documentele arată implicarea acesteia în mediul de afaceri prin deținerea de părți sociale sau acțiuni în companii private. De asemenea, în evidențele financiare din anii precedenți este consemnată o contribuție financiară sub formă de donație către Partidul Național Liberal în cuantum de 27.000 de euro, în anul electoral 2020.

După ședința Consiliului Politic desfășurată duminică, social-democrații au anunțat că vor susține votul de învestire pentru premierul desemnat Adrian Veștea și, totodată, partidul și-a consolidat influența în viitorul Executiv prin preluarea unor ministere esențiale și promovarea propriilor reprezentanți la conducerea unor domenii precum Interne, Sănătate, Justiție, Muncă și Energie