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Cartea care poate ucide. Volumul rar cu pagini impregnate cu arsenic, păstrat sub măsuri speciale de protecție

Cartea care poate ucide. Volumul rar cu pagini impregnate cu arsenic, păstrat sub măsuri speciale de protecție
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Cartea care poate ucide. Volumul rar cu pagini impregnate cu arsenic, păstrat sub măsuri speciale de protecție.

Shadows from the Walls of Death, tipărită în 1874 și având dimensiunile de aproximativ 56 × 76 cm, este o carte remarcabilă din două motive. Raritatea sa și faptul că, dacă o atingi, te-ar putea ucide. Conține puțin sub o sută de mostre de tapet, fiecare impregnată cu niveluri potențial periculoase de arsenic, relatează Atlas Obscura.

Un volum rar ale cărui pagini conțin arsenic

Cartea este opera doctorului Robert M. Kedzie, chirurg al Uniunii în timpul Războiului Civil American și, ulterior, profesor de chimie la Michigan State Agricultural College. Când a devenit membru al Consiliului de Sănătate al statului Michigan în anii 1870, el și-a propus să atragă atenția asupra pericolelor tapetelor colorate cu pigmenți pe bază de arsenic. Deși arsenicul este o toxină letală, acesta poate fi combinat cu cuprul pentru a crea vopsele și pigmenți deosebit de frumoși. Cel mai frecvent Verdele lui Scheele sau Verdele de Paris.

Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, Asociația Medicală Americană estima că până la 65% din toate tapetele din Statele Unite conțineau arsenic.

Victorienii știau că arsenicul este otrăvitor dacă este ingerat. El căpătase reputația de „praf al moștenirii”, putând fi folosit, de exemplu, pentru a elimina mătuși în vârstă cu averi considerabile. Totuși, majoritatea oamenilor nu vedeau niciun risc în a-și acoperi pereții casei cu această substanță.

Kedzie susținea că tapetele cu arsenic eliberează particule microscopice de praf care pot fi inhalate sau înghițite. În prefața cărții Shadows, el avertizează că arsenicul poate ucide nu doar prin „distrugerea bruscă și violentă a vieții”, ci și printr-o otrăvire lentă și cronică.

El descria femei care se îmbolnăveau și se retrăgeau în dormitoarele lor tapetate pentru a se recupera. În tot acest timp, respirau „un aer încărcat cu suflarea morții”.

Sursă foto: Shutterstock

Din cele 100 de exemplare originale, doar patru au supraviețuit

Ca parte a campaniei sale de conștientizare privind „hârtiile otrăvitoare”, Kedzie a realizat 100 de exemplare ale cărții Shadows și le-a trimis bibliotecilor publice din Michigan.

Fiecare exemplar este un volum subțire, cu puțin text. Doar pagina de titlu, o scurtă prefață și o notă a Consiliului de Sănătate care explică scopul cărții și îi sfătuiește pe bibliotecari să nu permită copiilor să o manipuleze.

Din cele 100 de exemplare originale, doar patru au supraviețuit. Majoritatea bibliotecilor, temându-se că și-ar putea otrăvi cititorii, și-au distrus volumele.

Două dintre exemplarele rămase se află încă în Michigan, unul la MSU și celălalt la Universitatea din Michigan. Exemplarul MSU este păstrat pe un raft aparent banal din secția de Colecții Speciale a bibliotecii, într-o cutie verde.

Fiecare pagină este încapsulată individual în plastic, astfel încât cercetătorii și curioșii să o poată manipula fără teamă.

Celelalte două exemplare ale cărții Shadows au ajuns la Facultatea de Medicină a Universității Harvard și la Biblioteca Națională de Medicină a SUA, care a digitalizat întregul volum și l-a pus gratuit la dispoziție online.

Sursă foto: Shutterstock

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