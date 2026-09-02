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Comisia care anchetează întâlnirea dintre Bolojan și șefa CCR a cerut oficial imaginile de pe camerele de supraveghere care surprind întrevederea. Gândul publică documentul

Luiza Dobrescu
Comisia care anchetează întâlnirea dintre Bolojan și șefa CCR a cerut oficial imaginile de pe camerele de supraveghere care surprind întrevederea. Gândul publică documentul
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Cosmina Cerva, preşedintele Comisiei care anchetează întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, din biroul șefului Senatului, a cerut oficial Camerei Deputaţilor, care are în administrare şi partea clădirii Senatului, să-i fie puse la dispoziţie imaginile de pe camerele de supraveghere care surprind întrevederea. Gândul publică documentul.

„Vă solicităm să puneți la dispoziția comisiei înregistrările audio-video din toate spațiile care cuprind imagini cu domnul Ilie Bolojan și doamna judecător Elena-Simina Tănăsescu, din data de 14 august, în mod special ale căilor de acces către biroul președintelui Senatului”, se arată în document.

Ancheta, amânată cu o zi din cauza începerii școlii

Prima zi de şcoală pentru elevi amână ancheta întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan şi şefa Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu. Pe 7 septembrie, deputaţii şi senatorii şi-au alocat, prin vot,  şi prima pauză pentru a participa la activităţile de deschidere a noului an şcolar, în teritoriu.

Cu acest prilej, au fost amânate şi lucrările programate pentru această zi, în plenul celor două Camere.

Prin urmare, şi lucrările comisiei de anchetă din cadrul Comisiei de Constituționalitate, care vizează clarificarea întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan şi şefa Curţii Constituţionale, înainte de votul Legii ANI, au fost amânate.

Ședința a fost reprogramată pentru ziua de  marți, 8 septembrie. Decizia a fost votată azi în Biroul Politic al Senatului şi al Camerei Deputaţilor. Cererea Comisiei, de a intra în posesia înregistrărilor de pe camerele de supraveghere, a fost aprobată tot miercuri în Biroul Permanent al Senatului.

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