🚨 Ședință la PSD cu liderii din teritoriu. Social-democrații iau decizii cu privire la Congres. Grindeanu vrea să facă echipă cu Claudiu Manda

16:08

Prima schimbare în statutul partidului, înainte de Congres. Social-democrații discută despre modificarea ideologiei partidului. Astfel că, la art 8 din statut „stânga” devine centru-stânga, dispare noțiunea de „progresist” și apare termenul religios.

ARTICOLUL 8 – actual

(1) Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti.

Articolul 8 – modificare

(1) Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești.