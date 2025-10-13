Prima pagină » Știri politice » Ședință la PSD cu liderii din teritoriu. Social-democrații iau decizii cu privire la Congres. Grindeanu vrea să facă echipă cu Claudiu Manda

🚨 Ședință la PSD cu liderii din teritoriu. Social-democrații iau decizii cu privire la Congres. Grindeanu vrea să facă echipă cu Claudiu Manda

13 oct. 2025, 12:30, Știri politice
Ședință la PSD cu liderii din teritoriu. Social-democrații iau decizii cu privire la Congres. Grindeanu vrea să facă echipă cu Claudiu Manda
16:08

SURSE - PSD se leapădă de „progresism” și se atașează de valorile religioase

Prima schimbare în statutul partidului, înainte de Congres. Social-democrații discută despre modificarea ideologiei partidului. Astfel că, la art 8 din statut „stânga” devine centru-stânga, dispare noțiunea de „progresist” și apare termenul religios.

ARTICOLUL 8 – actual
(1) Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti.

Articolul 8 – modificare
(1) Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești.

16:00

SURSE - Grindeanu face echipă cu Claudiu Manda

Sorin Grindeanu își propune să-l aibă alături, mână dreaptă în conducerea partidului pe Claudiu Manda. Președintele interimar îl va propune pentru funcția de secretar general al partidului, spun surse politice.

Aceleași surse menționează că liderul interimar al PSD a fost surprins de decizia lui Titus Corlățean de a părăsi partidul și că intenționează să discute cu acesta.

15:57

Noua față a PSD, sub președinția lui Grindeanu

Odată cu retragerea lui Titus Corlățean, Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar al PSD, are aproape asigurată șefia partidului.

Șeful PSD și-ar dori ca noua conducere să treacă de la un prim-vicepreședinte, cât este în prezent, la o structură cu patru prim-vicepreședinți, spun surse din interiorul PSD pentru Gândul.

Citește articolul AICI.

15:51

Liderii PSD din teritoriu se strâng la Vila Lac

Liderii social-democrați din toate colțurile țării au început să sosească la Vila Lac încă de la ora 15. În jurul orei 15:50 a sosit și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Rămas fără contracandidat la șefia partidului, Grindeanu va pune pe masa ședinței de astăzi noua echipă cu care va candida la Congresul PSD, care va avea loc pe 7 noiembrie, potrivit surselor Gândul.

Consiliul Politic Național al PSD se reunește, lui, de la ora 16.00, la Vila Lac, în prezență fizică. Sorin Grindeanu i-a chemat la București pentru a stabili detaliile Congresului PSD. Acesta ar putea fi organizat pe 7 noiembrie, afirmă surse politice. 

La congres, delegații vor alege noua echipă de conducere a partidului, adică președintele, secretarul general, prim-vicepreședinții și vicepreședinții.

Până acum, bătălia are un singur candidat: Sorin Grindeanu, președintele interimar. Fostul ministru de Externe, Titus Corlățean, a anunțat că se retrage din cursă, luni dimineață, pentru că proiectul său „nu este posibil”.

PSD este singura formațiune politică fără o conducere aleasă. PNL și USR și-au ales echipele de conducere, după ce foștii președinți au demisionat, în urma rezultatelor alegerilor din 2024.

Sorin Grindeanu a convocat acest CPN încă de săptămâna trecută, pentru a stabili data alegerilor interne.

”În această toamnă (n.r. va fi organizat congresul). Am anunţat colegii că săptămâna viitoare vom face şi un Consiliu Politic Naţional, undeva la începutul săptămânii. Ştiţi că CPN-ul are, prin statut, atributul de a convoca un congres. Asta nu înseamnă că asta se va întâmpla săptămâna viitoare (..) dar în această toamnă vom organiza congresul, sigur. (…) Ar fi bine să fie până a intra în postul Crăciunului”, a declarat Grindeanu, săptămâna trecută.

