Ședință tensionată la Palatul Victoria. Reforma administrației locale, cartoful fierbinte care a mai blocat o dată discuțiile în coaliție

01 oct. 2025, 14:31, Știri politice
Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au reunit luni, de la ora 14.00, la Palatul Victoria, într-o ședință de coaliție care se anunță tensionată. Tema discuțiilor: reforma administrației locale, subiect care a provocat nemulțumiri și dispute între partidele aflate la guvernare.

Inițial, reforma trebuia inclusă în al doilea pachet cu măsuri fiscale, dar discuțiile s-au blocat din cauza reducerilor de posturi propuse de premierul Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a avansat un termen limită, 15 septembrie, pentru definitivarea măsurilor, și a amenințat în coaliție inclusiv cu demisia, însă termenul a fost depășit cu mai bine de două săptămâni. Președintele Nicușor Dan a fost nevoit să intervină atunci și să medieze conflictul, fiind constituit un grup de lucru pentru a găsi o soluție comună.

Premierul Bolojan insistă pe reducerea cu 10% a posturilor ocupate din administrația locală, în timp ce o altă variantă luată în calcul de coaliție ar fi diminuarea cheltuielilor cu salariile, potrivit surselor guvernamentale.

„Dacă nu facem reduceri în administrația centrală, nu suntem de acord cu nimic pe locală”, a avertizat unul dintre primarii prezenți la discuții.

Cseke Attila: Sunt nemulțumit

„Eu personal sunt nemulțumit de faptul că întreaga discuție, inclusiv în coaliție, se axează pe acest număr de reduceri de posturi, în timp ce pachetul acesta are 50 de pagini, cu o mulțime de lucruri bune pentru autoritățile locale și care pun în regulă niște mecanisme financiare, ajută autoritățile locale, dar sigur ne-am canalizat discuția la un moment dat doar pe aceste reduceri”, a afirmat Cseke Atilla, întrebat despre scenariile care vor fi discutate astăzi în coaliție, miercuri la Digi24.

Ministrul a adăugat că dacă „nu se ajunge la un acord în coaliție într-un scurt timp, în câteva săptămâni nu mai mult, atunci împingerea lui încontinuu, ca în fiecare lună să revenim la acest subiect, este dăunător și mesajul lui pe care îl de coaliția”. (VEZI AICI)

Presiuni în coaliție pentru stabilirea unui calendar pentru alegerile la Primăria Capitalei

Pe lângă reforma administrației, coaliția ar putea aborda și subiectul organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei. Surse politice afirmă că presiunea pentru stabilirea unui calendar vine din partea USR, prin vocea premierului Ilie Bolojan. Pe surse a fost deja avansată data de 23 noiembrie.

Reamintim că termenul legal de 90 de zile pentru organizarea alegerilor la București a expirat încă din 24 august. Conform Codului Administrativ, funcția de primar general a devenit vacantă pe 25 mai 2025, odată cu demisia lui Nicușor Dan, Guvernul având obligația organizării scrutinului în cel mult trei luni.

