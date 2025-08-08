Prima pagină » Știri politice » Traian Băsescu mai așteaptă după vila de protocol / Guvernul AMÂNĂ decizia

Traian Băsescu mai așteaptă după vila de protocol / Guvernul AMÂNĂ decizia

08 aug. 2025, 14:21
Traian Băsescu mai așteaptă după vila de protocol / Guvernul AMÂNĂ decizia

Guvernul amână luarea deciziei privind atribuirea unei locuințe fostului președinte al României, Traian Băsescu. 

Executivul a avut pe ordinea de zi, în ședința de vineri, un proiect de hotărâre pentru alocarea din fondul RA-APPS a unui imobil cu destinația de reședință oficială pentru Traian Băsescu.

Actul normativ nu a mai fost adoptat, deși era trecut pe agendă. Guvernul nu a oferit nicio explicație pentru amânarea deciziei.

În HG propusă spre adoptare este indicat imobilul din strada Emil Zona, nr. 2A din Sectorul 1.

Măsura survine deciziei Curții Constituționale a României, care a dat câștig de cauză fostului președinte în procesul intentat statului român, prin care a contestat pierderea privilegiilor prezidențiale.

Traian Băsescu a rămas fără drepturile de fost președinte în 2022, în urma unei decizii a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), care a stabilit definitiv că a colaborat cu Securitatea, sub numele conspirativ „Petrov”. În baza deciziei ÎCCJ, Administrația Prezidențială i-a retras beneficiile acordate foștilor președinți, inclusiv locuința de protocol, paza SPP și indemnizația lunară.

Fortul șef al statului nu era la curent cu proiectul de hotărâre.

„Nu știu ce decide Guvernul”. Acesta a fost comentariul lui Traian Băsescu, oferit redacției Gândul, joi seară, referitor la vila de protocol ce urmează a-i fi atribuită.

