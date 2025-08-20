Prima pagină » Știri politice » Șeful Senatului confirmă situația financiară „complicată” a PNL / „Aceste lucruri privesc conducerea partidului”

Șeful Senatului confirmă situația financiară „complicată” a PNL / „Aceste lucruri privesc conducerea partidului”

20 aug. 2025, 13:04, Știri politice
Șeful Senatului confirmă situația financiară „complicată” a PNL / „Aceste lucruri privesc conducerea partidului”

Mircea Abrudean, președintele Senatului, confirmă situația financiară „complicată” a Partidului Național și spune că acest aspect va fi gestionat intern. 

„Nu este un secret faptul că există o situație complicată din perspectiva bugetului, la nivelul Partidului Național Liberal. S-a comunicat acest lucru și în trecut, încă de la preluarea președinției interimare de către domnul Bolojan. Au fost astfel de comunicări. E o situație internă care va fi gestionată intern, fără ingerințe”, a declarat liberalul.

Curtea de Apel București a respins, marți, cererea PNL de suspendare a deciziei AEP, potrivit căreia liberalii ar trebui să returneze suma de 14 milioane de lei, banii cheltuiți din subvenție la alegerile prezidențiale din 2024.

Șeful Senatului nu comentează decizia instanței, dar spune că PNL va face recurs.

„Mai departe, sigur că aceste lucruri privesc conducerea partidului sau, mă rog, echipa de campanie care a gestionat aceste chestiuni în trecut și sunt lucruri pe care vor trebui să le clarifice”, comentează acesta.

Abrudean spune că PNL a cheltuit „acești bani” în conformitate cu prevederile legale.

„PNL consideră că acești bani au fost cheltuiți în conformitate cu prevederile legale și cu regulamentele AEP. Acesta e motivul pentru care noi am contestat și vom contesta în continuare această decizie. Vedem până la urmă ce decide instanță”, transmite Abrudean.

Oficial, liberalii invocă Ordonanța de Urgență emisă în decembrie 2024 de guvernul Ciolacu, care ar acoperi cheltuielile făcute din subvenție.

În campania prezidențială din noiembrie 2024, PNL a folosit peste 14 milioane de lei din fondurile primite de la bugetul de stat pentru a-l susține pe Nicolae Ciucă.

RECOMANDĂRILE AUTRORULUI:

Liderul europarlamentarilor AUR cere DEMISIA tuturor judecătorilor CCR care au anulat alegerile prezidențiale, după declaraţiile Iuliei Scântei

Fostul ministru PSD Radu Oprea indică ERORILE strategiei economice a guvernului Bolojan: „Sunt soluții și fără cheltuieli suplimentare”

Citește și

ACTUALITATE Fost membru CSM, după declarația Iulianei Scântei: Parchetul General ar trebui să verifice dacă CCR a fost indusă în EROARE cu intenție
13:40
Fost membru CSM, după declarația Iulianei Scântei: Parchetul General ar trebui să verifice dacă CCR a fost indusă în EROARE cu intenție
VIDEO Diana Buzoianu, mesaj sfidător pentru protestatarii din Silvicultură: „Nişte directoraşi încearcă să manipuleze o reformă reală a Romsilva”
13:27
Diana Buzoianu, mesaj sfidător pentru protestatarii din Silvicultură: „Nişte directoraşi încearcă să manipuleze o reformă reală a Romsilva”
ACTUALITATE Ministrul Mediului vrea să transforme silvicultorii „în niște oameni cu o misiune”: „Oamenii de bună credință au nevoie de această reformă”
13:25
Ministrul Mediului vrea să transforme silvicultorii „în niște oameni cu o misiune”: „Oamenii de bună credință au nevoie de această reformă”
POLITICĂ Liderul europarlamentarilor AUR cere DEMISIA tuturor judecătorilor CCR care au anulat alegerile prezidențiale, după declaraţiile Iulianei Scântei
12:58
Liderul europarlamentarilor AUR cere DEMISIA tuturor judecătorilor CCR care au anulat alegerile prezidențiale, după declaraţiile Iulianei Scântei
POLITICĂ Bolojan merge în Republica Moldova: „Discuțiile se vor axa pe aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.”
12:53
Bolojan merge în Republica Moldova: „Discuțiile se vor axa pe aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.”
VIDEO GAFĂ în direct la Știrile Observator. Guvernul Bolojan s-a transformat în Guvernul Stolojan
12:01
GAFĂ în direct la Știrile Observator. Guvernul Bolojan s-a transformat în Guvernul Stolojan
Mediafax
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben
Digi24
EXCLUSIV Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință. Anunțul făcut de vicepremierul Tanczos Barna
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au anunțat când va avea loc prima ninsoare din toamna 2025 în România. Data exactă
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Cum au ajuns stenogramele din dosarul Piedone în presă. Explicația șefului DNA
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Cancan.ro
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Cine sunt tinerii care au murit îmbrăţişaţi pe A1. Au ales să moară împreună din prea multă iubire
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
O româncă a fost arestată în Italia, fiind acuzată de uciderea unui bătrân de 88 de ani în Berlin
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Mai poți conduce dacă nu mai ai puncte pe permisul de conducere? Reguli impuse de noul Cod Rutier 2025
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
ANAF a dat termen 5 zile. Nunțile, botezurile sau alte evenimente, la control. Se transmit toate datele
Evz.ro
Un aliment de bază, retras din supermarketuri. Alertă alimentară în România
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Cutremurător! Cine sunt, de fapt, cei doi tineri care s-au aruncat în fața unui TIR! Aceștia nu au avut nicio șansă
RadioImpuls
Povestea de iubire dintre cei doi adolescenți de 13, respectiv 15 ani, spulberați de un TIR pe A1! Părinții erau împotriva relației lor: „S-au luat în brațe și au sărit”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
„Apneea socială”, fenomenul apărut mai ales în weekend
SPORT FCSB, vești bune înaintea de Aberdeen. Doi jucători de bază sunt recuperați și pot evolua în Scoția
13:15
FCSB, vești bune înaintea de Aberdeen. Doi jucători de bază sunt recuperați și pot evolua în Scoția
EXTERNE Ministrul Wladyslaw Kamysz se teme că Polonia ajunge în situația României, după explozia unui obiect aerian: „Provocări din partea Rusiei”
13:02
Ministrul Wladyslaw Kamysz se teme că Polonia ajunge în situația României, după explozia unui obiect aerian: „Provocări din partea Rusiei”
ACTUALITATE Doi soți au descoperit o comoară în podeaua din bucătărie, după ce au început renovarea casei. A stat îngropată peste 400 de ani
12:57
Doi soți au descoperit o comoară în podeaua din bucătărie, după ce au început renovarea casei. A stat îngropată peste 400 de ani
ACTUALITATE Trump declanșează ofensiva împotriva muzeelor și acuză instituțiile culturale de „WOKEISM”
12:54
Trump declanșează ofensiva împotriva muzeelor și acuză instituțiile culturale de „WOKEISM”
ACTUALITATE Adrian Severin: „România ar trebui să-și pună probleme serioase dacă UCRAINA se înarmează și devine o mare putere militară”
12:20
Adrian Severin: „România ar trebui să-și pună probleme serioase dacă UCRAINA se înarmează și devine o mare putere militară”
ACTUALITATE Trump se autoproclamă „erou de război” și se compară cu NETANYAHU
12:20
Trump se autoproclamă „erou de război” și se compară cu NETANYAHU