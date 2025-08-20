Șeful Senatului confirmă situația financiară „complicată” a PNL / „Aceste lucruri privesc conducerea partidului”

Mircea Abrudean, președintele Senatului, confirmă situația financiară „complicată” a Partidului Național și spune că acest aspect va fi gestionat intern.

„Nu este un secret faptul că există o situație complicată din perspectiva bugetului, la nivelul Partidului Național Liberal. S-a comunicat acest lucru și în trecut, încă de la preluarea președinției interimare de către domnul Bolojan. Au fost astfel de comunicări. E o situație internă care va fi gestionată intern, fără ingerințe”, a declarat liberalul.

Curtea de Apel București a respins, marți, cererea PNL de suspendare a deciziei AEP, potrivit căreia liberalii ar trebui să returneze suma de 14 milioane de lei, banii cheltuiți din subvenție la alegerile prezidențiale din 2024.

Șeful Senatului nu comentează decizia instanței, dar spune că PNL va face recurs.

„Mai departe, sigur că aceste lucruri privesc conducerea partidului sau, mă rog, echipa de campanie care a gestionat aceste chestiuni în trecut și sunt lucruri pe care vor trebui să le clarifice”, comentează acesta.

Abrudean spune că PNL a cheltuit „acești bani” în conformitate cu prevederile legale.

„PNL consideră că acești bani au fost cheltuiți în conformitate cu prevederile legale și cu regulamentele AEP. Acesta e motivul pentru care noi am contestat și vom contesta în continuare această decizie. Vedem până la urmă ce decide instanță”, transmite Abrudean.

Oficial, liberalii invocă Ordonanța de Urgență emisă în decembrie 2024 de guvernul Ciolacu, care ar acoperi cheltuielile făcute din subvenție.

În campania prezidențială din noiembrie 2024, PNL a folosit peste 14 milioane de lei din fondurile primite de la bugetul de stat pentru a-l susține pe Nicolae Ciucă.

