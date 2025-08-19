Nicușor Dan anunță că România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina

Președintele Nicușor Dan a făcut un scurt rezumat, marți, după ce a finalizat videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European de marți, care au abordat rezultatele discuțiilor importante de luni seara de la Washington privind securitatea Ucrainei.

Președintele a enumarat într-o postare pe pagina sa de Facebook, principalele puncte pe care le-a subliniat în cadrul celor două reuniuni desfășurate în format online.

„Implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială — orice pace trebuie să fie justă și durabilă. Rolul Europei este, de asemenea, crucial. Coordonarea transatlantică rămâne cel mai puternic atu al nostru în descurajarea agresiunii Rusiei. Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor, dacă este cu adevărat angajată în obținerea păcii”, menționează Nicușor Dan în postarea sa.

Președintele mai scrie că Sancțiunile trebuie menținute și, dacă este necesar, chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace.

„Trebuie să asigurăm întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți — România va continua să sprijine acest efort. România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA — aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei”, a mai notat șeful sttaului.

La final, Nicușor Dan declară că: „O Ucraină pașnică și sigură consolidează securitatea României și aduce beneficii vecinului nostru, Republica Moldova”.

sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax

