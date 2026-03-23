Soluțiile AUR pentru ieșirea din criză: Parlament cu 300 de aleși, reformă administrativă, reducerea TVA

În cadrul conferinței de presă de luni, 23 martie, Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat un pachet de 10 măsuri pentru reformarea statului și redresarea economică, în contextul ”lipsei de direcție și al deciziilor haotice ale Guvernului PSD-PNL-USR-UDMR”, se arată în comunicatul emis de partid.

Ce soluții are AUR pentru ieșirea din criză

Potrivit comunicatului, prin aceste propuneri, partidul condus de George Simion arată că există soluții concrete pentru reformarea statului și relansarea economiei. AUR susține că în timp ce partidul propune pachetul de de 10 măsuri pentru reformarea statului, coaliția PSD-PNL-USR-UDMR continuă să blocheze orice inițiativă reală de schimbare.

”1. Parlament bicameral cu 300 de parlamentari;

2. Alegeri locale în două tururi de scrutin pentru primari;

3. Scutirea de impozit pe proprietate pentru locuința de domiciliu, în limita a 150 de metri pătrați;

4. Reforma administrativă. Propunem o nouă arhitectură instituțională. Reducem, comasăm sau desființăm instituții ale administrației centrale. Eficientizăm administrația locală.

5. Revenirea cotelor TVA la 19%, cota standard, și 9%, cota redusă;

6. Eliminarea limitării plăților în numerar. Nu vrem să existe limite pentru plățile în numerar;

7. Renunțarea la îngrădirea drepturilor de proprietate privind sumele din pensiile administrate privat;

8. Interzicerea deductibilității fiscale pentru operațiunile asimilate optimizărilor fiscale. Ne referim la contracte de consultanță, management și transfer de proprietate intelectuală pentru companii multinaționale sau entități afiliate. Introducem și plafonarea cheltuielilor deductibile cu dobânzile la credite intragrup;

9. Oprirea procesului de decarbonizare până la atingerea suficienței energetice;

10. Renunțarea la orice formă de cenzură. Desființăm Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și transferăm atribuțiile către instanțele de judecată.”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu”, se arată în comunicatul emis de AUR.

AUTORUL RECOMANDĂ