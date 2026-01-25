Prima pagină » Știri politice » Sondaj Avangarde: 44% dintre români spun că țara noastră trebuie să adere la Consiliul pentru Pace al lui Trump

25 ian. 2026, 10:14, Știri politice
44% dintre români consideră că România trebuie să adere la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump, iar 69% spun că Nicușor Dan trebuia să meargă la Forumul Economic de la Davos, potrivit ultimului sondaj Avangarde. Cei mai mulți dintre cei care sunt de acord cu aceste idei au doar studii primare, iar la celălalt capăt al clasamentului se află cei cu studii superioare.

De partea cealaltă, 36% dintre respondenți spun că România nu trebuie să adere la Consiliul pentru Pace, iar 22% susțin că președintele Dan nu trebuia să meargă la Davos.

 34% dintre românii consultați sunt nemulțumiți în acest moment de activitatea pe plan extern a lui Nicușor Dan. La fel, 21% sunt foarte nemulțumiți.

Potrivit sondajului, 60% dintre români cred că NATO ar interveni pentru a apăra România în cazul unui atac militar, în timp ce 27% sunt de părere că Alianța nu ar face acest lucru. La nivel de încredere în instituțiile internaționale, NATO se află pe primul loc, cu 62%, urmată de ONU și Uniunea Europeană, ambele cu câte 50%, în timp ce Parlamentul European și Comisia Europeană se situează mult mai jos, cu 33%, respectiv 32%.

Ce spune Nicușor Dan despre invitația lui Donald Trump la Consiliul pentru Pace: „Trebuie făcută o analiză”

Nicușor Dan confirmă că România a fost invitată de Donald Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace. Dezvăluire Bloomberg: Trump cere 1 miliard de dolari țărilor care vor să fie membre permanente ale Consiliului pentru Pace, o „alternativă” la ONU

