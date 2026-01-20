Sorin Grindeanu atrage atenția asupra marii probleme a României, în plan extern: „Trebuie să facem orice ca parteneriatul cu SUA să se întărească”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, nevoia urgenta ca România să-și consolideze relația cu Statele Unite, în contextul provocărilor de securitate de la graniță, dar și a lipsei de actvitate diplomatică în plan extern.

Sorin Grindeanu a subliniat că SUA este principalul furnizor de servicii de securitate nu numai pentru România, ci pentru întreaga Europă. Liderul social-democrat a precizat că președintele Nicușor Dan trebuie neapărat să accepte invitația lui Donald Trump ca România să facă parte din Consiliul pentru Pace.

„Nu intră în discuție și nu cred că și nu cred că a pus cineva în discuție, nici nu domnul Naumescu, nici președintele României. Parteneriatul strategic, faptul că Statele Unite sunt principalul furnizor de securitate, nu doar pentru România, pentru Europa. Trebuie să facem orice ca acest parteneriat să se întărească. Din punctul meu de vedere, răspunsul trebuie să fie unul singur „da”, la invitația trimisă de președintele Trump”, a precizat Grindeanu.

Jurnalistul Ionuț Cristache a adus în discuție lipsa activității diplomatice a României, în relație atât cu Statele Unite, dar și cu Europa.

„Întrebarea mea și a altora din societatea românească este ce am făcut pentru acest parteneriat, domnule Grindeanu, în lunile acestea în care nu am reușit o vizită externă. Ce am făcut pentru acest parteneriat, în condițiile în care avem o retragere americană?”, a menționat Ionuț Cristache.